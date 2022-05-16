聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義四大醫院設「藥來速」室外防疫診 啟兒童就醫綠通道
嘉義縣強化醫療整備應變，4大醫院醫療營運降載，急診室外設置防疫門診，分流並保全醫療量能，提供戶外「藥來速」，啟動24小時兒童就醫綠色通道，61家基層診所加入視訊診療並提供假日時段醫療服務。
縣長翁章梁今上午視察嘉義長庚醫院防疫門診運作時表示，為避免急診壅塞及交叉感染，提升就診速度，長庚、慈濟、朴子和灣橋等醫院開設室外防疫門診，延長服務時間及加開假日時段，暢通醫療服務，兼顧防疫及便利性。
翁章梁提醒，民眾如有疑似染疫症狀輕微者、快篩陽者需PCR採檢，可利用防疫門診提供快速診療服務，並依症狀給藥治療。
衛生局長補充，長庚醫院原每天上午開設，現增加周六、日時段；大林慈濟醫院將延長至下午；朴子醫院及台中榮總灣橋分院平日上午提供防疫門診。
為優先照顧幼童，嘉義長庚和大林慈濟醫院也開設24小時兒童就醫綠色通道（防疫急門診）；灣橋醫院每周二至周四提供兒童就醫綠色通道，由兒科專科醫師看診，提供學齡前兒童診療服務。
61家基層診所除平日外，也增加假日時段醫療服務，讓鄉親免於醫院奔波。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言