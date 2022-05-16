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嘉義四大醫院設「藥來速」室外防疫診 啟兒童就醫綠通道

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣四大醫院急診室外設置防疫門診，並提供戶外「藥來速」，縣長翁章梁（黑衣者）今視察。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣四大醫院急診室外設置防疫門診，並提供戶外「藥來速」，縣長翁章梁（黑衣者）今視察。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣強化醫療整備應變，4大醫院醫療營運降載，急診室外設置防疫門診，分流並保全醫療量能，提供戶外「藥來速」，啟動24小時兒童就醫綠色通道，61家基層診所加入視訊診療並提供假日時段醫療服務。

縣長翁章梁今上午視察嘉義長庚醫院防疫門診運作時表示，為避免急診壅塞及交叉感染，提升就診速度，長庚、慈濟、朴子和灣橋等醫院開設室外防疫門診，延長服務時間及加開假日時段，暢通醫療服務，兼顧防疫及便利性。

翁章梁提醒，民眾如有疑似染疫症狀輕微者、快篩陽者需PCR採檢，可利用防疫門診提供快速診療服務，並依症狀給藥治療。

衛生局長補充，長庚醫院原每天上午開設，現增加周六、日時段；大林慈濟醫院將延長至下午；朴子醫院及台中榮總灣橋分院平日上午提供防疫門診。

為優先照顧幼童，嘉義長庚和大林慈濟醫院也開設24小時兒童就醫綠色通道（防疫急門診）；灣橋醫院每周二至周四提供兒童就醫綠色通道，由兒科專科醫師看診，提供學齡前兒童診療服務。

61家基層診所除平日外，也增加假日時段醫療服務，讓鄉親免於醫院奔波。

嘉義縣四大醫院急診室外設置防疫門診，並提供戶外「藥來速」，分流並保全醫療量能。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣四大醫院急診室外設置防疫門診，並提供戶外「藥來速」，分流並保全醫療量能。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣四大醫院急診室外設置防疫門診，並提供戶外「藥來速」，分流並保全醫療量能。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣四大醫院急診室外設置防疫門診，並提供戶外「藥來速」，分流並保全醫療量能。記者莊祖銘／攝影

長庚 嘉義 慈濟 翁章梁

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