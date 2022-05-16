嘉市今+超過200 黃敏惠將宣布長輩打第4劑送500元

嘉義市今天新增超過200確診案例，嘉義市長黃敏惠預計下午2點半在臉書粉絲專頁直播說明，針對65歲以上今天起開打第4劑（第2次追加劑），市府將比照長輩施打第1到3劑送500元商品卡，第4劑同樣會再加送500元商品卡。

嘉市府衛生局提供的「防疫包」，議員質詢建議許久未調整內容物，目前已有加入餅乾、維他命C、運動飲料、喉糖，圓福寺加碼送「平安防疫包」，有壽麵、大悲咒水、佛光山的米及佛經；市府今將再解釋，居家隔離者會收到快篩試劑，但確診者的防疫包不會有快篩試劑。

市府指出，下午透過黃敏惠臉書「勇媽阿惠 - 黃敏惠」直播，除公布嘉市新增確診案例數，也將說明最新政策，包括第四劑疫苗接種資訊、65歲以上打疫苗加碼送商品卡、三類對象快篩陽結果確認管道、不同類型對象，提供不同防疫包用品、中央將準備65歲以上民眾快篩陽即給予口服抗病毒藥物、感謝各界捐贈物資。