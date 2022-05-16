月子中心省下一半 嘉市免費40小時月嫂 今年再投入20人

嘉義市政府4年前推出「到宅坐月子」免費40小時服務，今年再增20人受訓成服務人員，內容不只到宅坐月子，還有居家安全環境檢視等，市府指出，服務員達88人皆女性，明年將評估是否增至百人；而有新手媽媽在月子中心僅待一半天數，剩另一半返家申請到宅，省數萬元，直呼划算。

市府社會處指出，只要夫妻其中1人設籍嘉義市，就能申請免費到宅坐月子40小時，多數人會分配每天8小時、共5天，或每天4小時、共10天，若以嘉市的月子中心28天大約10萬到11萬，如此搭配，就不必在月子中心待滿。

社會處也說，到宅坐月子人會協助煮月子餐，一般月嫂開出菜單後，民眾另負擔食材費，就會採買後到家裡烹煮。

今年升格當媽媽的苡齡申請讓宅坐月子服務員到家煮月子餐、協助產後護理等，她說，考量月子中心收費高，且在家裡才能真正放鬆，服務員提供許多育兒相關知識，很仔細也好溝通，預備的餐點很豐富，頗滿意服務，不僅有品質，直接省下一筆費用。

目前68名到宅服務員，社會處昨天舉辦到宅坐月子育兒指導員訓練，總計20人參加36小時課程，包括居家安全環境檢視規畫、嬰幼兒創傷事件探討與分析、到宅坐月子服務、母乳哺餵及新生兒照護、兒童身心發展與評估等，結訓發證書，就會投入服務。

社會處分析，今年增為88名服務員，都已具保母證照，據統計，到宅坐月子服務從2018年5月推出迄今，共計服務265名產婦，且是逐年增加，首年服務20多人，前年72人、去年達80人，不受疫情影響。