焚化爐底渣下的魚塭花了5年見天日 南市環局繼續查
台南安南區之前有多處魚塭、農田遭非法掩埋廢棄物，其中慈聖宮旁約1公頃魚塭被倒焚化爐底渣，全案今年初判刑確定，所掩埋的底渣歷經5年多在上月間完成清運，恢復魚塭原貌；環保局表示，全市還有10多處沒清理，有些在司法審理中、有些採強制執行手段。環團希望未來稽查上，不只拍照，還應驗證確認後才能銷案。
近10年來台南陸續發生魚塭、農田遭非法掩埋或傾倒事業廢棄物，包含焚化爐底渣、煉鋼廠爐渣、玻璃纖維等，其中安南區中清路沿線就有3處魚塭遭非法傾到被查獲。位於慈聖宮旁約1公頃魚塭被傾倒焚化爐底渣，環保局要求行為人清除並恢復原狀，甚至按日連續處罰，業者雖陸續有清運，但也不斷提出訴願，以至清運一拖再拖。
直到今年初全案判刑定，整個後續清運速度加快，上月間原被掩埋底渣的魚塭，已完成清除並恢復原貌，但還沒結案，仍須最後確認底渣都已清除，以及所有底渣都用在非結構性混凝土、道路基地底層使用，才能結案。地主的妻子表示，他們也是受害者，但能恢復原狀就很高興。
環保局表示，目前全市尚有10多處農田、魚塭遭非法傾到、掩埋廢棄物還沒恢復原狀，有的還在司法審理中，有的是找不到行為人，有的移請行政執行署，採取強制執行手段，要求地主負起清運責任。其中後壁區嘉田村約10公頃遭掩埋爐渣，除了已將行為人移送法辦並遭起訴外，製造此爐渣的鋼鐵公司也願負起企業道德責任，目前已提出清理計畫，希望能早日恢復農田原貌。
台南社大環境小組研究員晁瑞光表示，若在傾到之初無法稽查發現，等都掩埋並變成平地，就會很棘手，後壁嘉田村爐渣案，鋼鐵公司願意出來善後有正面作用。但也希望未來稽查上加把勁，環保局應要求受委託機構落實稽查，不能只拍照了事，還應驗證，確認流向，以防範未然。
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