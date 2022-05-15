台南博物館節首推慢遊套票 限量系列好康18日開搶

2022台南博物館節於18日國際博物館日展開，台南市政府今公布主題為博物館那些療癒的小事物，推出「南博ONE」慢遊手札，特價399元能暢遊全市9大博物、文創品相關折扣，限量1000本、每人限購2本，5月18日開賣，使用期限18日起到明年4月底。

台南市政府今下午在隆田文化資產教育園區辦理記者會，市長黃偉哲、立委郭國文、文化局長葉澤山、市議員尤榮智、吳通龍、官田區長陳仁偉等人與會。

黃偉哲說，近來因疫情影響，國人旅遊普遍趨於保守，不過在社會持續走向開放、逐漸與疫情共存之際，如能做好防疫，適當安排活動仍有益調節身心，市府透過博物館節推廣在地多元館舍，邀請全國民眾用漫遊手札來台南。

文化局指出，今年博物館節推出「南博ONE」慢遊手札，首度整合博物館旅遊資訊、票券優惠及圖文展示等內容，串聯台南9大博物館提供票券及賣店折扣優惠，民眾持手札於左鎮化石園區、山上花園水道博物館、隆田文化資產教育園區、水交社文化園區、台南‧家具產業博物館可各免費入館2次，於奇美博物館、國立臺灣歷史博物館、南瀛天文館、樹谷生活科學館則可享門票折扣優惠。

至於使用期間自5月18日起明年4月底，手札售價399元（原始總價值達1,260元）、每人限購2本，限量1000本售完為止。文化局說，該手札將於5月18日開賣，購買並完成問卷調查，還能獨家獲贈博物館精美文創禮品。手札販售地點包括水交社文化園區、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、隆田ChaCha文化資產教育園區、噍吧哖事件紀念園區等5處場館。