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台南明天施打第4劑 黃偉哲：張貼偏方如散布假疫情

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天表示，任意在網路張貼偏方，就如隨意散布假疫情。圖／擷取畫面
台南市長黃偉哲今天表示，任意在網路張貼偏方，就如隨意散布假疫情。圖／擷取畫面

台南市長黃偉哲表示，今天南市的確診2474人比昨天2624人少一點，但還是要非常地注意，而從明天起就要施打第4劑，包含65歲以上、長照機構的住民，還有18歲以上但免疫機能不全或是免疫力的下降的人。

為照顧洗腎病患，以及提供更充足防護裝備以及快篩試劑給洗腎診所，他說，洗腎患者每個禮拜洗腎1到3次，不一而足，即使確診還是必須去洗腎，否則會危及生命，所以對洗腎診所而言，工作壓力會比較大，為此已向中央爭取到防護裝備、快篩試劑給洗腎診所等第一線醫護人員，但也希望洗腎診所千萬不要拒絕確診的洗腎病患去做血液透析。

針對網路上有人提供新冠肺炎的偏方，他表示，張貼這樣的資訊，就和隨意散布假疫情一樣，是違反醫事法、藥事法、還有傳染病防治法，「沒有經過證實有效的一些偏方，不但不能救命，還可能害命。」

快篩試劑 台南 黃偉哲

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