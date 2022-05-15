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鳳凰木「紅」不讓 台南水道鳳凰花華麗綻放

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南山上花園水道博物館有株鳳凰木，冠幅廣大，近來正大力綻放，相當吸睛。圖／山上花園水道博物館提供
台南山上花園水道博物館有株鳳凰木，冠幅廣大，近來正大力綻放，相當吸睛。圖／山上花園水道博物館提供

台南山上花園水道博物館隱密處有株鳳凰木，冠幅廣大，近來正大力綻放，由於台南府城早期以鳳凰木聞名，除曾是台南市樹，更有「鳳凰城」美稱，吸引不少老台南人聞訊而來，更有旅居北部鄉親刻意南下，回味鳳凰樹下年少點滴。

山上花園水道博物館密林區中的這棵鳳凰木，高度超過8米，枝葉茂盛，開花時綠葉盡落，且枝條會因花朵重量而低垂至伸手可觸及的高度，在藍天襯托下景象壯觀燦爛，深受遊客喜愛，也因總是比園區內的其他新植鳳凰花要早盛開，並能銜接花旗木與阿勃勒花期間空窗，萬綠叢中一枝獨秀，搶盡百花風情。

文化局指出，鳳凰樹是台南的市樹，到處可見蹤跡，紅色的花朵帶給人熱情感受，也與陽光常駐的台南意象相符，尤其畢業季一到「滿街紅」的場景，更是所有老台南市民共同回憶。

館方表示，自年初開始依序會有白雪木、波斯菊、墨水樹、花旗木、風鈴木、火焰木、苦楝、鳳凰花、阿勃勒等陸續綻放，配合台南地理氣候特性，園區內也普遍種植耐熱型植物，四季皆可開花，例如粉葉金花、矮仙丹、射干等，雖然最近受雨勢影響，部分花朵被打落地面，但仍不掩滿樹火紅，甚至搭配滿地落花，別有一番風情。

台南山上花園水道博物館有株鳳凰木，冠幅廣大，近來正大力綻放，相當吸睛。圖／山上花園水道博物館提供
台南山上花園水道博物館有株鳳凰木，冠幅廣大，近來正大力綻放，相當吸睛。圖／山上花園水道博物館提供

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