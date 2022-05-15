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長青食堂比菜色比溫馨 雲林表揚績優食堂和9旬志工

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府表揚各社區績優長青食堂及廚工、志工共百餘人。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府表揚各社區績優長青食堂及廚工、志工共百餘人。記者蔡維斌／攝影

雲林百餘個社區長青食堂辦得有聲有色，大家比菜色也比溫馨，雲林縣府感謝社區廚工和志工辛勞，今天表揚績優長青食堂和多位年高8、90歲還熱心當廚房助手的阿嬤志工，老人家也分享快樂吃、顧健康的撇步，增添趣味與知識。

今天有23個績優食堂和多位友善廚工接受雲林縣張麗善表揚，張麗善說，長青食堂不僅是共餐場所，更是老人家分享心情和生活的場域，且可提供餐食營養諮詢確保食安健康及營養均衡，是社區重要的生活據點，縣府正積極把食堂擴展全縣392村里。

今天受獎的食堂中，斗六市施瓜寮社區發展協會開辦時僅92人用餐，在志工用心經營下目前已增至148人，成長率最高。東勢鄉四美社區以社區互助模式，除提供自己社區用餐也擴大送餐至復興村、安南村、程海村及新坤村，服務5村造福240位長輩，發揮鄉情愛心，相當難得。

140位受表揚的食堂志工及廚工當中，崙背鄉草湖社區食堂志工林張月已高齡91歲，秉持「手盤向上更有福氣」的心念，多年來投入食堂服務；四湖鄉林厝寮的蔡丁逆也年高90歲，服務社區20餘年，他說，食堂當志工身體愈做愈勇建，年輕好幾歲；土庫鎮85歲張美姿，每天幫忙挑菜、洗菜及打菜，她說，跟大家做伙做代誌心情真快樂，生活更有趣味，體現「施比受更有福」人生道理。

社會處長林文志說，把長輩當作自家人來疼惜，選購當季蔬食入菜，讓長輩就近吃到熱騰騰美味又侓康的飯菜，外出子女免擔憂，發揮了長青食堂最大功能，目前全縣已增至153處長青食堂，感謝社區有志一同，把食堂變成社區的生活樂園。

雲林縣府表揚各社區績優長青食堂及廚工、志工共百餘人。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府表揚各社區績優長青食堂及廚工、志工共百餘人。記者蔡維斌／攝影
四湖鄉林厝寮永續發展協會食堂志工蔡丁逆高齡90歲，投入社區服務已20餘年，她更每天到食堂幫忙雜務，風雨無阻相當難得。記者蔡維斌／攝影
四湖鄉林厝寮永續發展協會食堂志工蔡丁逆高齡90歲，投入社區服務已20餘年，她更每天到食堂幫忙雜務，風雨無阻相當難得。記者蔡維斌／攝影
四湖鄉林厝寮永續發展協會食堂志工蔡丁逆高齡90歲，投入社區服務已20餘年，她更每天到食堂幫忙雜務，風雨無阻相當難得。記者蔡維斌／攝影
四湖鄉林厝寮永續發展協會食堂志工蔡丁逆高齡90歲，投入社區服務已20餘年，她更每天到食堂幫忙雜務，風雨無阻相當難得。記者蔡維斌／攝影

雲林 張麗善

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