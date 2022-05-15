眠月線重啟首宗報案 兩女一男下山經大崩壁遇瀑布阻路

嘉義林鐵處整修阿里山森林鐵路眠月支線，本月1日開放通行，但嘉義縣消防局今下午接獲報案，指有２男１女登山客，由塔山回程往森林遊樂區時行經大崩壁處，因雨勢過大崩壁水流成瀑布，３人受困進退維谷，只能報警求救。

嘉義縣消防局今天下午3點32分獲報，指有3名登山客受困眠月線大崩壁處，指揮中心派遣阿里山分隊1人，並連絡嘉義林管處阿里山工作站、監工區各1人，組3人搜救小組，稍早已接觸報案者，待雨勢較小將護送三人下山。

據了解三名登山客來自台中和高雄，均年約37歲，分別為兩名陳姓女子和1名李姓男子，３人在嘉義上班結識，相約攀登眠月線，但近日天候不佳，今天上午山區下滂沱大雨，三人回程時經崩壁，水流過猛形成瀑布阻斷去路遂報警。