眠月線重啟首宗報案 兩女一男下山經大崩壁遇瀑布阻路
嘉義林鐵處整修阿里山森林鐵路眠月支線，本月1日開放通行，但嘉義縣消防局今下午接獲報案，指有２男１女登山客，由塔山回程往森林遊樂區時行經大崩壁處，因雨勢過大崩壁水流成瀑布，３人受困進退維谷，只能報警求救。
嘉義縣消防局今天下午3點32分獲報，指有3名登山客受困眠月線大崩壁處，指揮中心派遣阿里山分隊1人，並連絡嘉義林管處阿里山工作站、監工區各1人，組3人搜救小組，稍早已接觸報案者，待雨勢較小將護送三人下山。
據了解三名登山客來自台中和高雄，均年約37歲，分別為兩名陳姓女子和1名李姓男子，３人在嘉義上班結識，相約攀登眠月線，但近日天候不佳，今天上午山區下滂沱大雨，三人回程時經崩壁，水流過猛形成瀑布阻斷去路遂報警。
阿里山林鐵及文資處1月起，封閉並整修國內知名景點眠月線，更換、加寬眠月線第8至21號橋梁既有鐵軌間木板，並提升眠月線行走安全性及維護整體景觀。本月1日重新開放以來，今此案也成眠月線開放以來首起報案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言