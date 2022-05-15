快訊

「0+7」居隔方案四月底就提出 政院搶先公布「3+4」惹議才轉彎

一張圖看天氣！明後兩天濕涼低溫16度 下波鋒面這天到

眠月線重啟首宗報案 兩女一男下山經大崩壁遇瀑布阻路

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
來自台中和高雄兩女一男登山客今天下午回程時經大崩壁處，因天將驟雨形成瀑布阻斷３人去路遂報警。圖非當事人。記者莊祖銘／攝影
來自台中和高雄兩女一男登山客今天下午回程時經大崩壁處，因天將驟雨形成瀑布阻斷３人去路遂報警。圖非當事人。記者莊祖銘／攝影

嘉義林鐵處整修阿里山森林鐵路眠月支線，本月1日開放通行，但嘉義縣消防局今下午接獲報案，指有２男１女登山客，由塔山回程往森林遊樂區時行經大崩壁處，因雨勢過大崩壁水流成瀑布，３人受困進退維谷，只能報警求救。

嘉義縣消防局今天下午3點32分獲報，指有3名登山客受困眠月線大崩壁處，指揮中心派遣阿里山分隊1人，並連絡嘉義林管處阿里山工作站、監工區各1人，組3人搜救小組，稍早已接觸報案者，待雨勢較小將護送三人下山。

據了解三名登山客來自台中和高雄，均年約37歲，分別為兩名陳姓女子和1名李姓男子，３人在嘉義上班結識，相約攀登眠月線，但近日天候不佳，今天上午山區下滂沱大雨，三人回程時經崩壁，水流過猛形成瀑布阻斷去路遂報警。

阿里山林鐵及文資處1月起，封閉並整修國內知名景點眠月線，更換、加寬眠月線第8至21號橋梁既有鐵軌間木板，並提升眠月線行走安全性及維護整體景觀。本月1日重新開放以來，今此案也成眠月線開放以來首起報案。

阿里山森林鐵路眠月支線中有處大崩壁，因地勢陡峭登山客得架繩攀梯而過，假日常「塞車」等待通過。圖／嘉義林管處提供
阿里山森林鐵路眠月支線中有處大崩壁，因地勢陡峭登山客得架繩攀梯而過，假日常「塞車」等待通過。圖／嘉義林管處提供

眠月線 嘉義 阿里山

延伸閱讀

台南女與男友吵架從6樓墜落 下腹部及腳插入鋼筋命危

相關新聞

眠月線重啟首宗報案 兩女一男下山經大崩壁遇瀑布阻路

嘉義林鐵處整修阿里山森林鐵路眠月支線，本月1日開放通行，但嘉義縣消防局今下午接獲報案，指有２男１女登山客，由塔山回程往森...

提前退休1年餘 台南七股前區長徐屏屏病故地方震驚

台南市七股區前區長徐屏屏前年因病提前退休，前天凌晨驚傳病逝，享年58歲，將於本月24日上午在安南區家中舉行告別式，遺體火...

台南明天施打第4劑 黃偉哲：張貼偏方如散布假疫情

台南市長黃偉哲表示，今天南市的確診2474人比昨天2624人少一點，但還是要非常地注意，而從明天起就要施打第4劑，包含6...

鳳凰木「紅」不讓 台南水道鳳凰花華麗綻放

台南山上花園水道博物館隱密處有株鳳凰木，冠幅廣大，近來正大力綻放，由於台南府城早期以鳳凰木聞名，除曾是台南市樹，更有「鳳...

台南降雨未致災 黃偉哲視察永康抽水站防汛

今年第一道梅雨鋒面為台南帶來降雨，至今並未造成災情，台南市水利局在降雨趨緩後已解除三級開設，台南市長黃偉哲今天前往永康分...

疫情升溫！嘉縣府調人力駐居照關懷中心 撥逾3千通電話

隨疫情升溫，輕症居家照護人數日增，嘉義縣府整合各局處近200人力，進駐居家照護關懷中心，4月20日啟動後以輪班方式運作，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。