疫情升溫！嘉縣府調人力駐居照關懷中心 撥逾3千通電話
隨疫情升溫，輕症居家照護人數日增，嘉義縣府整合各局處近200人力，進駐居家照護關懷中心，4月20日啟動後以輪班方式運作，有別於他縣市單方受話諮詢，採CALL OUT/CALL IN雙向關懷，統計撥出關懷電話逾3300通、受話諮詢也有2050通。
民眾確診後居家照護首日，即由衛生局CALL OUT進行健康評估，如有就醫需求者，隨即協助連結視訊診療或就醫服務，第2日至7日則由專人每日關懷，如多次電話聯繫未果，將轉由警察單位到訪關懷，以確認民眾無健康或安全疑慮。
關懷中心05-3621150諮詢專線，同步提供14線受話服務，協助民眾解決防疫、醫療及生活相關問題，經分析求助電話以防疫規定及環保垃圾清運為多；統計撥出CALL OUT關懷3300通、線上受話諮詢2050通，使用視訊診療181人，其中54人為幼童，送藥到宅147人次。
嘉義縣長翁章梁今天上午視察關懷中心，叮囑工作人員對待民眾一定要有耐心，面對疫情，民眾的問題形形色色，若第一時間無法給予明確答覆，也應在下班前盡快想辦法主動回應，協助解決居隔、居照者心中不安，同時也要加強獨居長者關懷與協助。
嘉義縣今增368人確診，其中無症狀305人、有症狀63人。年齡介於8個月至92歲，10歲以下38人，70歲以上21人；累計全縣10歲以下染疫幼童400人、70歲以上199人。目前居家隔離尚有518人，輕症居家照護2332人。
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