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政院鬆綁打滿3劑快篩陰免隔離 但無共識上路時程未定

黃偉哲視察永康分洪抽水站 南市府緊盯防汛期減災

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
永康分洪道是南市最早水利分洪道，注入鹽水溪。記者謝進盛／攝影
永康分洪道是南市最早水利分洪道，注入鹽水溪。記者謝進盛／攝影

台南市長黃偉哲今上午前往永康分洪抽水站視察防汛整備，聽取水利局簡報，黃偉哲感謝水利局同仁堅守崗位，也不忘提醒，進入汛期，面對梅雨、颱風可能帶來強降雨，都要嚴陣以待。

今年第一道梅雨滯留鋒面日來為台南帶來區域性豪大雨，雨勢趨緩，水利局已解除三級開設，黃偉哲上午前往永康分洪抽水站視察，黃指出，今年第一波梅雨鋒面目前雨勢減緩，但下周末南下鋒面會再度北返，屆時仍將影響台南，南市地形低窪，占全國易淹水地區約3成左右，幸未傳出災情。

水利局副局長詹益欽簡報時表示，永康分洪抽水站目前安裝8部4cms抽水機組，抽水量達32cms。其中站內1、2號兩組抽水機組建站之初因經費不足，先商借台北市汰換舊機組整修後安裝，抽水機機齡已近40年。

為改善機組抽排效能並減低故障風險，水利局去年獲水利署補助2100萬元，市府自籌365萬元，共2465萬元辦理機組更新工程，將機組包含豎軸式抽水機、柴油引擎、角齒輪減速機及傳動組件汰舊換新，今年2月已完成，今年可投入防汛作業。

水利局表示，目前永康分洪抽水站8部抽水機組功能全部正常，8部機組全開最高可達到每秒抽水32噸，可有效加速抽排當地積雨水。目前台南共有59座抽水站，共有永康、南區台86、歸仁(仁德）港尾溝溪、善化六分寮共4座分洪道，以永康最早設置，可達80cms，港尾溝溪疏洪量最大，更達175cms。

水利局指出，自2019年來已完成9站老舊機組更新，今年陸續更新仁德田厝抽水站、安平抽水站、新市大洲抽水站老舊機組，總投入經費達5.7億元，易淹水點已預先部署454台大型移動式抽水機因應。

台南市長黃偉哲（第一排左二）今上午前往永康分洪抽水站視察防汛整備，聽取水利局副局長詹益欽（第一排左一）簡報。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（第一排左二）今上午前往永康分洪抽水站視察防汛整備，聽取水利局副局長詹益欽（第一排左一）簡報。記者謝進盛／攝影
永康分洪抽水站安裝8部4cms抽水機組，今年汛期可投入防汛作業。記者謝進盛／攝影
永康分洪抽水站安裝8部4cms抽水機組，今年汛期可投入防汛作業。記者謝進盛／攝影

水利局 台南 梅雨

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