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急尋！嘉縣府募集觀音瀑布老照片 開啟青春美好回憶

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣府文化觀光局募集老照片，急尋民國59年至91年間觀音瀑布和周邊文峰村、金獅村懷舊老照片。圖／吳孟錦提供
嘉義縣府文化觀光局募集老照片，急尋民國59年至91年間觀音瀑布和周邊文峰村、金獅村懷舊老照片。圖／吳孟錦提供

觀音瀑布乘載嘉義好幾代人青春回憶，縣府文化觀光局募集老照片，急尋民國59年至91年間觀音瀑布和周邊文峰村、金獅村懷舊老照片。依循活動辦法上傳老照片，就有機會獲得兩人遊小旅行和市價千元紅茶禮盒。

嘉義觀音瀑布921地震前是全國知名景點，也是早年學生與青年男女約會、踏青、消暑烤肉的熱門去處，文化觀光局舉辦「竹崎觀音瀑布老照片募集」活動，邀民眾曬出青春回憶，翻開家裡老相簿，來一趟時光旅行。

文化觀光局長許有仁表示，「觀音瀑布老照片募集」活動不限投稿張數，只要分享1幀以上老照片，就可參加抽獎，有機會獲得「觀音瀑布體驗小旅行兩人遊」或「阿里山經典紅茶大紅韻禮盒」；分享3幀以上，直接送市價1000元阿里山經典紅茶大紅韻禮盒1盒，限量30份。

活動徵件時間今年5月15日到8月31日止，不收原照，只收電子檔或清晰照片影本，活動報名資訊請上網參閱( https://www.beclass.com/rid=2648a60627cc41cb6b45 )，或洽老照片募集活動組04-24627527，服務時間周一至周五上午10點到下午5點。

縣長翁章梁指出，現代人生活繁忙、工作壓力大，應該來觀音瀑布走走，因為瀑布富含「空氣維他命」負離子元素，觀音瀑布平均每立方公分有1.2萬負離子，含量高，對中樞神經、自律神經、呼吸、心血管、血液、免疫等系統都有幫助，推薦遊客來「嘉」大口「森呼吸」。

為維護園區旅遊品質及生態，觀音瀑布目前每天開放限量名額預約入園，遊程分1日遊及半日遊，詳情可上阿里山Easy Go網路平台( https://alishan.welcometw.com/banner/o7d )報名預約。

嘉義觀音瀑布921地震前是全國知名景點，也是早年學生與青年男女約會、踏青、消暑烤肉的熱門去處。圖／嘉縣府提供
嘉義觀音瀑布921地震前是全國知名景點，也是早年學生與青年男女約會、踏青、消暑烤肉的熱門去處。圖／嘉縣府提供
嘉義觀音瀑布921地震前是全國知名景點，也是早年學生與青年男女約會、踏青、消暑烤肉的熱門去處。圖／嘉縣府提供
嘉義觀音瀑布921地震前是全國知名景點，也是早年學生與青年男女約會、踏青、消暑烤肉的熱門去處。圖／嘉縣府提供
嘉義縣府文化觀光局募集老照片，急尋民國59年至91年間觀音瀑布和周邊文峰村、金獅村懷舊老照片。圖／吳孟錦提供
嘉義縣府文化觀光局募集老照片，急尋民國59年至91年間觀音瀑布和周邊文峰村、金獅村懷舊老照片。圖／吳孟錦提供

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