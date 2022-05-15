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防疫愛心再加碼 雲林家扶獲贈快篩劑外加榴槤補元氣

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
愛心人士捐贈大批榴槤及助學金給雲林家扶中心，社工連同快篩劑組合成「防疫愛心寶盒」發送給受扶戶。記者蔡維斌／攝影
愛心人士捐贈大批榴槤及助學金給雲林家扶中心，社工連同快篩劑組合成「防疫愛心寶盒」發送給受扶戶。記者蔡維斌／攝影

疫情嚴峻，補元氣、顧健康成為全民防疫運動，雲林家扶中心首次獲贈有水果之王美稱的榴槤，鄭姓婦人一口氣捐贈60箱昂貴的越南高級榴槤外加12萬元助學金，家扶今天連同快篩劑及民生物資組合成「防疫寶盒」發送給受扶戶，打開寶盒每個人驚喜又感動。

雲林家扶中心今天運來大批榴槤，一早室內充滿榴槤香，家扶社工像是水果批發商忙著裝箱分發，通知受扶家庭來領取。

社工員李欣薇說，鄭姓婦人有愛心，為善不欲人知，長期默默關懷受扶家庭，遇有任何生活困難，她總會援手接濟，近來疫情加遽，她更擔憂受扶家庭的生活、健康、教育問題，主動捐贈60箱高級榴槤給受扶戶補充營養增強免疫力，健康保平安。

因疫情日益嚴重，各方愛心如潮，最近也有人捐贈快篩劑、白米、麵條及飲料，家扶中心連同榴槤包裝成「防疫愛心寶盒」，發送給百餘戶清寒家庭，希望減少生活開銷，一起安心走過疫情。

受扶家庭獲贈大批愛心物資，無不感動又驚喜，尤其越南媽媽「阿函」收到榴槤更開心，一打開寶盒，熟悉又濃郁的故鄉味撲鼻，一解鄉愁，她除強調榴槤營養又好吃，很適合防疫期間食用，還當場教大家如何挑選榴槤和處理保存吃法，上了一堂「榴槤課」。

家扶中心主任廖志文感謝鄭太太除捐贈價值12萬元的60箱榴槤，更加碼捐助12萬元助學金，除為大家顧健康也不忘孩子的教育，的確用心良苦。

愛心人士捐贈大批榴槤及助學金給雲林家扶中心，社工連同快篩劑組合成「防疫愛心寶盒」發送給受扶戶。記者蔡維斌／攝影
愛心人士捐贈大批榴槤及助學金給雲林家扶中心，社工連同快篩劑組合成「防疫愛心寶盒」發送給受扶戶。記者蔡維斌／攝影
愛心人士捐贈大批榴槤及助學金給雲林家扶中心，社工連同快篩劑組合成「防疫愛心寶盒」發送給受扶戶。記者蔡維斌／攝影
愛心人士捐贈大批榴槤及助學金給雲林家扶中心，社工連同快篩劑組合成「防疫愛心寶盒」發送給受扶戶。記者蔡維斌／攝影
愛心人士捐贈大批榴槤及助學金給雲林家扶中心，社工連同快篩劑組合成「防疫愛心寶盒」發送給受扶戶。記者蔡維斌／攝影
愛心人士捐贈大批榴槤及助學金給雲林家扶中心，社工連同快篩劑組合成「防疫愛心寶盒」發送給受扶戶。記者蔡維斌／攝影

家扶中心 疫情 愛心

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