故宮南院自曝秘辛 這兩點引發熱議
網路最近風傳「關於我可能讓你很意外的Point」系列，嘉義縣故宮南院今天也PO出9點一般民眾不知道的秘辛，其中提到院方最近多了「養鴨」技能，引發網友一致好評。另外，故宮南院常被叫「南故宮」，也引發許多網友熱議。
故宮南院今天在官網上貼出「讓你很意外的Point」，包含「常被叫成南故宮」、「常被誤會展件很少，但其實是展場空間太大還挑高」、「 入園入館其實都不用錢，進展廳才要收費」、「其實南北院文物是來自同一個庫房系統」、「熟知的國寶，南北院會輪流展出」、「周邊居民常會去園區是運動慢跑」、「生態超豐富，光是喬木就有超過6000多棵」、「展件都藏有不為人知的秘密，如甄環的鏡子現正展出中」「最近還多了養鴨技能，又生了啦」等。
搭上時事引發熱議，網友在下方留言，「養鴨是亮點」、「這裡真的超棒，南院很用心」；但也有網友建議，轉型生態園區，或建議園區多種會開花的樹，或再多養些適合的動物，結合文物與生命教育。
5月18日國際博物館日，故宮南院也推出新展覽、深度演講和文化體驗，18日當天開放民眾免費參觀；21日「牛車大進擊-手作遊戲坊」台南應用科大老師丁知強設計迷你版牛車，完成組裝可參加遊戲。5月將帶給遊客滿滿的文化力。
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