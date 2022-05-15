防疫還要應付中央長照考核評鑑 台中市：根本做不了

台中市疫情吃緊，衛生局各科人力均都投入支援，市議員反映原有業務服務量能已遭排擠，加上5月4日中央修正長照設立標準，質疑衛生局還人力可輔導嗎？應馬上向中央反映暫緩評鑑。衛生局長曾梓展表示，所有衛生局科室人員都在防疫，他認為不少評鑑、督導與考核現階段根本做不了，會持續向中央反映。

民進黨議員施志昌表示，衛生局人員幾乎都被調去防疫，根據長期照顧評鑑辦法第5條，機構每4年要評鑑一次，新設立或復業滿1年後要評鑑，但他不希望因評鑑而沒有防疫，衛生局是否能再向中央建議比照去年三級警戒時暫緩評鑑，可以減少衛生局的業務壓力。

曾梓展說，現階段是該這麼做，不只是長照評鑑、包括心理健康科、保健科、食安處很多評鑑、督導與考核等等都希望可以暫停，不暫停，根本做不了，因此他也會持續再跟中央反映。

不但衛生局本部、衛生所及學校，在防疫之外還要接受例行評鑑等，基層人員若不堪言。

一名衛生所公衛護士表示，每天都有民眾詢問各種防疫疑難雜症，包括如申請居隔書、到哪裡快篩等，連上廁所時間都沒有，但例門診、打兒童疫苗等例行性業務都須持續，中午根本不用叫便當，累到吃不下。這些評鑑、考核再不停，快活不下去了。

衛生局長照科科長王碧蘭指出，今年5月4日衛福部最新修正「長期照顧服務機構設立標準」部分條文，主要針對人員規範，一定要有居服督導，未滿60人也要設置，完善居家服務管理。

另修正服務量能，例如一家日照機構，同時間服務人數上限60人，修正後可增至120人；若機構場地夠大、人力足夠，服務量可擴充到原來兩倍。

民進黨議員施志昌指出，衛生局投入大量基層人力協助防疫，但有基層人員反映，因支援疫調工作，衛生局人力嚴重不足，不少長照業務也須停擺。施志昌指出，例如開放服務人數上限，衛生局還有人力可受理申請輔導嗎？衛生局表示，每個行政區都有窗口可申請，但衛生局的確人力吃緊。