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南市護海有成連續3年特優 要把蚵殼變「黃金」

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局致力海洋廢棄物清除，守護環境。圖／南市環保局提供
台南市環保局致力海洋廢棄物清除，守護環境。圖／南市環保局提供

海洋委員會海洋保育署公布各縣市海洋環境管理考核成績，台南市榮獲海洋組第一組特優，環保局長謝世傑表示，連續3年獲得特優，是長期不懈投入海洋汙染防治的最高肯定，今年聚焦在蚵殼，要把腐朽化為神奇。

謝世傑說，南市海岸線69.3公里，多年來持續辦理海洋環境教育、宣導環境友善觀念、監測海水水質、防範海洋污染，也積極推動民間參與守護海洋環境，近年來成立環保艦隊及潛海戰將，去年新增34艘環保艦隊、33名潛海戰將，累計已有390艘環保艦隊、98名潛海戰將，共清除海洋廢棄物5噸。

其中資源循環再利用是重點之一，去年與民間紡織廠合作，以廢棄漁網為原料再製成化妝包，不僅賦予廢棄物新生命，更是南市環保局最具特色的宣導品。

南市養蚵產業發達，廢棄物「蚵殼」數量龐大，如何「化腐朽為神奇」的蚵殼再利用，已列入今年海洋環境環境管理的重點工作，目前正與業者合作，要把蚵殼變為「黃金」。

廢棄物 海洋汙染 台南

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