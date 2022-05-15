兼顧治水與親水 南市仁德與蘇厝滯洪池同獲建築園冶獎

落實治水與親水理念，台南市政府在中央協助打造「仁德之心-滯(蓄)洪池」與「蘇厝(溪尾)滯洪池」，今年角逐2022建築園冶獎評選，本月雙雙獲「公共建築景觀類」獎項。

台南市政府水利局說，仁德滯洪池於2013年4月完成，滯洪池面積為24公頃，分為南池17公頃，北池7公頃，總滯洪量53萬噸，經費7700萬元，由水利署第六河川局施作，主要功能為降低三爺宮溪水位，減少仁德區水患。市長黃偉哲上任後又向中央爭取經費辦理「仁德之心-滯(蓄)洪池景觀營造計畫」，投入近4000萬元景觀環境改造，去年1月完工。

水利局說明，該計畫主要將仁德滯洪池營造為大型戶外親水教室，成為兼具運動休憩、水資源教育、生態滯洪池公園，並以「濕地生態x 自然教育」為主軸，透過濕地復育及植栽綠化，創造仁德區都市綠肺空間。

位於安定區的「蘇厝(溪尾)滯洪池環境營造周邊景觀改善計畫」斥資4432萬元，去年4月完工，面積達41.5公頃，滯洪池達140萬立方公尺，是台南目前最大滯洪池，除防洪功能，透過景觀改善計畫融入水岸景觀遊憩與在地「王船文化」意象，環境營造後燕鴴、環頸雉棲黑翅鳶等保育類族群穩定且數量增加，全區綠化面積達10. 6萬平方公尺，提供市民休閒遊憩好所在。