藝文列車下鄉風雨無阻 台南偏區鄉親熱情給力

台南市政府推動藝文列車「2022藝如春風走透透」系列活動下鄉，昨晚在大內區青果集貨場登場，公所事前賣力宣傳奏效，雖然雨勢不歇，會場湧入百餘名鄉親，在落實防疫中觀賞難得戲劇演出。

活動由蘋果劇團演出「巧克力奇緣」，以歌舞劇為劇團創作及呈現親情溫暖，讓與會親子潛移默化學習，劇中透過巧克力跟媽媽身體互換，互相體諒對方心情與處境，希望經由溫馨劇情，創造親子間共同回憶，公所日前宣傳回響佳，不少人昨晚都冒雨來觀賞，小小場地湧入百餘人。

大內區長李義隆、台南市長黃偉哲夫人劉育菁等人也到場，與鄉親們歡度浪漫周末夜。

李義隆表示，感謝市府將優質表演安排到地方，藉由藝術下鄉，鄉親就近能欣賞藝文饗宴，提升偏鄉接觸藝文表演機會。