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台南確診女控成人球 衛生局：手機被標「空號」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市統計一周有600通電話需要查證校正，增加防疫工作的負擔。圖／台南市府提供
台南市統計一周有600通電話需要查證校正，增加防疫工作的負擔。圖／台南市府提供

台南一名女子經由《健保快易通》得知確診，因胸痛氣喘輾轉聯繫衛生所、119、衛生局等單位卻無法獲得相關協助，台南市防疫記者會中，衛生局長許以霖表示，一開始這位民眾的電話是聯繫不上的，電信服務回報是空號，後來透過其他管道跟醫院來確認她的電話，在打了好幾次之後跟她聯繫上，也啟動相關照護等服務。

衛生局長許以霖表示，因為該市民居住的地方比較偏遠，打了好幾通都是呈現空號的狀況，其電話是透過跟他採集PCR的醫院確認，電話是無誤，但是打了好幾通都是空號，可能是因為收訊不良的情況，衛生局同事也趕緊去處理，打了好幾通，最後終於連繫上了，也幫該市民做一個服務。

許以霖也說明，因近期疫情升溫，大醫院醫療量能已趨近過載，民眾若身體不適，可就近至基層醫療院先行就醫就醫。台南市目前也提供3處快篩站服務，包括南區松柏育樂中心、新化體育公園以及新營區營新醫院，民眾如有快篩需求可至此3處快篩站進行快篩。

另外，該市民主要是藥物的取得，現在可以用視訊診療，有處方簽後現在有社區藥局可以送藥到府。民眾避免再發生類似的事情，也提醒如果有症狀很不舒服，建議可以直接去就醫，民眾善加利用這些便民措施，以便得到更快速的醫療服務。

同時提醒民眾PCR確診後，如果沒有收到衛生局的通知，可以主動打給防疫專線，防疫專線06-2880180擴展到快50線了，應該是可以打得進來，也建議加入台南共照雲的LINE群組，確診身分裡面就會有很多的資訊，也可以從裡面去通報。

衛生局統計，每周平均約有逾600筆民眾聯絡電話需查證校正，而為避免再發生類似的事情，今天記者會也再三提醒民眾，在醫療院所採檢時務必留下正確的手機號碼，以利後續聯繫；若經通報為陽性確診個案，但一直未接到衛生單位電話關懷，也請務必主動聯繫衛生局並更新手機號碼等聯絡方式。

台南市統計一周有600通電話需要查證校正，增加防疫工作的負擔。圖／台南市府提供
台南市統計一周有600通電話需要查證校正，增加防疫工作的負擔。圖／台南市府提供

衛生局 台南 快篩

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