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女力當強！西螺35人通過防火宣導訓練 延宕22年終成隊

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣西螺防火宣導分隊首任分隊長廖麗膺（右一）從縣長張麗善（中）、消防局長林文山（左一）手中接下旗幟，象徵扛起守護地方居家安全的重任。圖／雲林縣消防局提供
雲林縣西螺防火宣導分隊首任分隊長廖麗膺（右一）從縣長張麗善（中）、消防局長林文山（左一）手中接下旗幟，象徵扛起守護地方居家安全的重任。圖／雲林縣消防局提供

雲林縣消防局培訓35名防火宣導人員，今全數結訓並通過訓練，首度在西螺鎮設立防火宣導分隊，將由分隊長廖麗膺率隊，深入西螺社區居家訪視及防火宣導，並協助二崙、崙背等地防火宣導活動，傳遞正確防火防災觀念，減少災害發生和人命傷亡。

消防局長林文山表示，縣內防火宣導義消從2000年以來，陸續成立斗六、斗南、虎尾、北港及麥寮防火宣導分隊，由於隊員需要有為社區付出，熱心公益者主動報名參加，西螺鎮始終未能成行到位，以致遲至今日才水到渠成。

縣長張麗善說，防火宣導分隊特性是絕多數是女性且為人母，大家都各有小孩、家庭要照顧，不過卻很樂意抽空加入防火宣導行列，尤其上周剛過完母親節，隊部的媽媽們仍不懈為地方居家防火安全努力，令她相當感動。

西螺防火宣導分隊首任分隊長廖麗膺今天從張麗善手中接下旗幟，象徵扛起地方居家安全維護重任，廖也分享，她的先生林國珍也是西螺鳳凰救護分隊首任分隊長，16年來支持消防各項工作，如今輪到她付出，她也很樂意當領袖，率隊「做好事」。

張麗善說，縣內住宅裝設火警器安裝率已達91%，有53件住宅火警因住警器提前示警，成功挽救民眾性命，感謝防火宣導義消協助宣導與推廣，今年預計達成率99%，把縣民生命財產安全威脅降到最低。

雲林縣消防局今天成立西螺防火宣導分隊，由廖麗膺（右一）擔任首任分隊長。圖／雲林縣消防局提供
雲林縣消防局今天成立西螺防火宣導分隊，由廖麗膺（右一）擔任首任分隊長。圖／雲林縣消防局提供
雲林縣消防局今天成立西螺防火宣導分隊，由廖麗膺（右五）擔任首任分隊長，縣長張麗善（左五）等人到場見證上任儀式。圖／雲林縣消防局提供
雲林縣消防局今天成立西螺防火宣導分隊，由廖麗膺（右五）擔任首任分隊長，縣長張麗善（左五）等人到場見證上任儀式。圖／雲林縣消防局提供

張麗善

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