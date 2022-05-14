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阿里山高山茶競賽 春茶烏龍、金萱組優勝看這裡

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山高山茶春季優良茶競賽下午完成評審，由縣長翁章梁（右 ）、立委陳明文（右二）及梅山農會總幹事黃世裕（左），宣布得獎名單。圖／嘉縣府提供
阿里山高山茶春季優良茶競賽下午完成評審，由縣長翁章梁（右 ）、立委陳明文（右二）及梅山農會總幹事黃世裕（左），宣布得獎名單。圖／嘉縣府提供

嘉義縣政府主辦、梅山鄉農會承辦的阿里山高山茶春季優良茶競賽，下午完成評審，由縣長翁章梁、立委陳明文及梅山農會總幹事黃世裕，宣布得獎名單，烏龍組特等獎、金萱組特等獎，分別由梅山瑞里村張效華、瑞峰村吳政田獲得。

今年阿里山區春茶量質均優，競賽4月15日受理報名，延長至4月25日截止，參加春茶評鑑的點數，青心烏龍組785點、金萱茶組21點，總共1046點。

參加競賽茶葉7日繳茶，由農糧署及縣府隨機取樣檢測農藥殘留，均符合衛生機關訂定標準；產地抽檢都是台灣茶，11至14日由19名初審委員及農委會茶業改良場產業服務課課長林金池、魚池分場前場長郭寬福主審，為期4天，圓滿結束品評工作。

梅山農會定6月3日上午9點，在梅山鄉幸福廣場舉行頒獎暨展售會，歡迎愛好品茗人士選購；111年春季優良茶競賽得獎詳細名單，公布梅山鄉農會官方網站，網址：https://reurl.cc/NA0v0n

嘉義縣政府主辦、梅山鄉農會承辦的阿里山高山茶春季優良茶競賽，下午完成評審。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府主辦、梅山鄉農會承辦的阿里山高山茶春季優良茶競賽，下午完成評審。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府主辦、梅山鄉農會承辦的阿里山高山茶春季優良茶競賽，下午完成評審。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府主辦、梅山鄉農會承辦的阿里山高山茶春季優良茶競賽，下午完成評審。圖／嘉縣府提供

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