阿里山高山茶競賽 春茶烏龍、金萱組優勝看這裡

嘉義縣政府主辦、梅山鄉農會承辦的阿里山高山茶春季優良茶競賽，下午完成評審，由縣長翁章梁、立委陳明文及梅山農會總幹事黃世裕，宣布得獎名單，烏龍組特等獎、金萱組特等獎，分別由梅山瑞里村張效華、瑞峰村吳政田獲得。

今年阿里山區春茶量質均優，競賽4月15日受理報名，延長至4月25日截止，參加春茶評鑑的點數，青心烏龍組785點、金萱茶組21點，總共1046點。

參加競賽茶葉7日繳茶，由農糧署及縣府隨機取樣檢測農藥殘留，均符合衛生機關訂定標準；產地抽檢都是台灣茶，11至14日由19名初審委員及農委會茶業改良場產業服務課課長林金池、魚池分場前場長郭寬福主審，為期4天，圓滿結束品評工作。