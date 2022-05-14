影／萬泰科捐70萬片纖維口罩 與白沙屯媽祖香燈腳結緣
白沙屯媽祖本月20日起駕前往北港朝天宮進香，報名進香的人數破10萬人，創下新記錄，不過為了香燈腳的防疫著想，萬泰科技公司捐70萬片ACT濺鍍技術製成的纖維口罩，透氣好呼吸、久戴也不會發臭，不用後可直接回收絞碎，除已發給報名者每人3片，另40萬片將作進香結緣品，隨機發送，送完為止，董事長張銘烈等人今天帶著一批口罩到朝天宮祈求媽祖加持庇佑。
疫情爆發至今，不少宗教活動縮小舉辦規模，但為了提高防疫作為，萬泰科技3年來動員百人，斥資超過百萬元發放特製口罩結緣，張銘烈先後累計捐贈168萬片。
張銘烈說，當了一輩子「硬漢」做硬梆梆的電線，沒料想能在疫情爆發時事業大轉彎，做起柔軟、舒適、親膚的口罩，也因為和消費市場有直接接觸，更造成廣大回響，令他獲得從業以來最可貴的資產，也是公司成立進入不惑之年的歷史性一刻。
張銘烈今率集團員工一起到北港，並結合北港文武殿、金帝王生技有限公司董事長侯伯勳號召捐贈的5000只紀念版保溫瓶要與香燈腳結緣，今天特地在出行前到廟內參拜，北港朝天宮董事長蔡咏鍀接待，並由住持循古禮祈求媽祖加持護眾生。
蔡咏鍀說，本月22日上午在大同路、華勝路口，將舉辦以媽祖歌曲為主題的音樂舞蹈表演恭迎聖駕，盼透過溫馨歌聲，洗滌人心，與分享媽祖祝福，鼓舞香燈腳繼續勇往直前，隨百年民俗信仰傳播正能量。
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