影／萬泰科捐70萬片纖維口罩 與白沙屯媽祖香燈腳結緣

白沙屯媽祖本月20日起駕前往北港朝天宮進香，報名進香的人數破10萬人，創下新記錄，不過為了香燈腳的防疫著想，萬泰科技公司捐70萬片ACT濺鍍技術製成的纖維口罩，透氣好呼吸、久戴也不會發臭，不用後可直接回收絞碎，除已發給報名者每人3片，另40萬片將作進香結緣品，隨機發送，送完為止，董事長張銘烈等人今天帶著一批口罩到朝天宮祈求媽祖加持庇佑。

疫情爆發至今，不少宗教活動縮小舉辦規模，但為了提高防疫作為，萬泰科技3年來動員百人，斥資超過百萬元發放特製口罩結緣，張銘烈先後累計捐贈168萬片。

張銘烈說，當了一輩子「硬漢」做硬梆梆的電線，沒料想能在疫情爆發時事業大轉彎，做起柔軟、舒適、親膚的口罩，也因為和消費市場有直接接觸，更造成廣大回響，令他獲得從業以來最可貴的資產，也是公司成立進入不惑之年的歷史性一刻。

張銘烈今率集團員工一起到北港，並結合北港文武殿、金帝王生技有限公司董事長侯伯勳號召捐贈的5000只紀念版保溫瓶要與香燈腳結緣，今天特地在出行前到廟內參拜，北港朝天宮董事長蔡咏鍀接待，並由住持循古禮祈求媽祖加持護眾生。