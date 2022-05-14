眼科診所開幕 捐贈千副全齡眼鏡助弱勢

嘉義垂楊大學眼科診所今天開幕，並舉辦「護眼eye嘉義公益」活動，捐贈1千副「全齡」眼鏡幫助弱勢家庭。市長黃敏惠受邀剪綵，感謝在疫情嚴峻之際，為嘉義市注入優質醫療量能。

市長黃敏惠表示，嘉義市醫療照顧範圍廣及雲嘉南，即使疫情再嚴峻，照顧一般民眾健康的醫療量能絕對不能減少。院方投入大量醫療資源，滿足嘉義市與週邊縣市醫療需求，是民眾一大福音。

大學光學科技股份有限公司繼2019年在嘉義市中山路設立第1間眼科診所後，第2個服務據點也在垂楊路正式開幕，空間廣達200多坪。