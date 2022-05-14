快訊

單日增10萬例不準？感染科權威：2障礙導致「自我蓋牌」

被親信誤導下錯棋？俄前總理：普亭失去對烏克蘭戰爭信心

「綠色通道」加速取藥！中央擬65歲以上快篩陽 優先給口服藥

眼科診所開幕 捐贈千副全齡眼鏡助弱勢

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
眼科診所開幕並捐贈千副「全齡」眼鏡幫助弱勢家庭。圖／嘉義市政府提供
眼科診所開幕並捐贈千副「全齡」眼鏡幫助弱勢家庭。圖／嘉義市政府提供

嘉義垂楊大學眼科診所今天開幕，並舉辦「護眼eye嘉義公益」活動，捐贈1千副「全齡」眼鏡幫助弱勢家庭。市長黃敏惠受邀剪綵，感謝在疫情嚴峻之際，為嘉義市注入優質醫療量能。

市長黃敏惠表示，嘉義市醫療照顧範圍廣及雲嘉南，即使疫情再嚴峻，照顧一般民眾健康的醫療量能絕對不能減少。院方投入大量醫療資源，滿足嘉義市與週邊縣市醫療需求，是民眾一大福音。

大學光學科技股份有限公司繼2019年在嘉義市中山路設立第1間眼科診所後，第2個服務據點也在垂楊路正式開幕，空間廣達200多坪。

總經理盧政宏表示，為守護全「嘉」人的靈魂之窗，共斥資1億多元引進雲嘉地區第一台蔡司全飛秒Smile近視雷射儀器等多項先進設備，提供民眾全方位專業眼科醫療照護。開幕活動還邀請出身嘉義市知名Youtuber蔡阿嘎到場，與大家分享接受大學眼科近視雷射手術的歷程。

眼科診所開幕並捐贈千副「全齡」眼鏡幫助弱勢家庭。圖／嘉義市政府提供
眼科診所開幕並捐贈千副「全齡」眼鏡幫助弱勢家庭。圖／嘉義市政府提供

嘉義 疫情 近視

延伸閱讀

國際博物館日 嘉義市串聯6館各具特色展

兩年前疫情停業！嘉義60年好味道真北平餐廳今重新開幕

兒童疫苗開打首日 嘉義市長黃敏惠到校關心

嘉市副議長、市長黃敏惠分贈康乃馨 祝福母親節快樂

相關新聞

荒蕪之地整地成古井公園 雲林「狀元村」打造憨吉景點

雲林水林蕃薯社區開發至今超過350年，地靈人傑培育出不少法官、律師或醫師等子弟，被譽為「狀元村」，但因公共設施不足，造成...

阿里山高山茶競賽 春茶烏龍、金萱組優勝看這裡

嘉義縣政府主辦、梅山鄉農會承辦的阿里山高山茶春季優良茶競賽，下午完成評審，由縣長翁章梁、立委陳明文及梅山農會總幹事黃世裕...

花費1.94億元整建兩年 台南歸仁文化中心熱鬧重新開張

花費1.94億元整建兩年的台南歸仁文化中心，下午請來市長黃偉哲、文化部次長蕭宗煌及地方民代、藝文界代表等見證重新開幕。配...

汛期來臨、梅雨來襲 嘉義市整備防汛工作

為守護市民，在汛期來臨之前，嘉義市政府積極整備各項防汛工作，同時針對梅雨可能帶來的滯留雨量，嘉義市政府工務處長蘇文崎呼籲...

台南今累計雨量最大在佳里 市區地下道及南鐵監測淹水

受滯留鋒面影響，氣象局發布大雷雨特報，台南市今天上午9時開設三級應變中心，各區公所及相關單位也密切關注，24小時守視天氣...

陪同嘉義人1甲子 吳鳳游泳池將走入歷史

嘉義市民族國小西側有多筆土地位於鬧區黃金地段，第一期約1400坪已經發包，第二期2998餘坪，議員張榮藏、孫貫志建議加速...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。