眼科診所開幕 捐贈千副全齡眼鏡助弱勢
嘉義垂楊大學眼科診所今天開幕，並舉辦「護眼eye嘉義公益」活動，捐贈1千副「全齡」眼鏡幫助弱勢家庭。市長黃敏惠受邀剪綵，感謝在疫情嚴峻之際，為嘉義市注入優質醫療量能。
市長黃敏惠表示，嘉義市醫療照顧範圍廣及雲嘉南，即使疫情再嚴峻，照顧一般民眾健康的醫療量能絕對不能減少。院方投入大量醫療資源，滿足嘉義市與週邊縣市醫療需求，是民眾一大福音。
大學光學科技股份有限公司繼2019年在嘉義市中山路設立第1間眼科診所後，第2個服務據點也在垂楊路正式開幕，空間廣達200多坪。
總經理盧政宏表示，為守護全「嘉」人的靈魂之窗，共斥資1億多元引進雲嘉地區第一台蔡司全飛秒Smile近視雷射儀器等多項先進設備，提供民眾全方位專業眼科醫療照護。開幕活動還邀請出身嘉義市知名Youtuber蔡阿嘎到場，與大家分享接受大學眼科近視雷射手術的歷程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言