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馬稠後園區後期園區首家工廠進駐 翁章梁：重要里程碑

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣府自主開發的馬稠後產業園區，後期園區正進行公共工程，同步辦理土地預售，縣長翁章梁上午參加第一家進駐後期園區，寶豐電機公司新建廠房開工典禮。圖／嘉縣府提供
嘉縣府自主開發的馬稠後產業園區，後期園區正進行公共工程，同步辦理土地預售，縣長翁章梁上午參加第一家進駐後期園區，寶豐電機公司新建廠房開工典禮。圖／嘉縣府提供

嘉義縣府自主開發的馬稠後產業園區，後期園區正進行公共工程，同步辦理土地預售，標售率達99%，吸引70家廠商購地，縣長翁章梁上午參加第一家進駐後期園區，寶豐電機公司新建廠房開工典禮。

寶豐電機公司研發高附加價值產品，以及關鍵醫療器材零組件等複合材料成型加工，經營全球市場具成效，因應未來市場趨勢，在馬稠後新建集研發及生產的智能化廠房。

寶豐購買2400坪產業用地，將投資7億元，興建總樓地板面積10460平方公尺智能化廠房，主要產品網通與醫療相關產品塑膠機構件，寶豐對網通產品品質、醫療產品構件、資訊分享製作超過10年。

寶豐公司原在大陸生產基地發展，有感美中貿易戰衝擊，許多客戶紛紛遷離大陸，影響寶豐全球營業發展，趨勢不明，適政府提出三大投資行動方案，鼓勵輔導台商回台投資，寶豐遷回台開發生產。

翁章梁說，寶豐電機董事長陳清輝是在地鹿草鄉親，回嘉投資別具意義，這是馬稠後後期重要里程碑，第一家工廠動土，謝謝回嘉投資，帶給家鄉繁榮就業機會。

馬稠後產業圈第一期有29家廠商進駐，22家廠商生產營運，後期園區進行公共工程，同步辦理土地預售，標售率達99%，吸引70家廠商購地進駐，未來結合嘉科園區，亞洲無人機AI創新應用研發中心，形成前瞻數位醫療、精準照護、智慧載具、智慧機械、智慧農業等產業群聚，帶動轉型發展農工大縣。

嘉縣府自主開發的馬稠後產業園區，後期園區正進行公共工程，同步辦理土地預售，縣長翁章梁上午參加第一家進駐後期園區，寶豐電機公司新建廠房開工典禮。圖／嘉縣府提供
嘉縣府自主開發的馬稠後產業園區，後期園區正進行公共工程，同步辦理土地預售，縣長翁章梁上午參加第一家進駐後期園區，寶豐電機公司新建廠房開工典禮。圖／嘉縣府提供
嘉縣府自主開發的馬稠後產業園區，後期園區正進行公共工程，同步辦理土地預售，縣長翁章梁上午參加第一家進駐後期園區，寶豐電機公司新建廠房開工典禮。圖／嘉縣府提供
嘉縣府自主開發的馬稠後產業園區，後期園區正進行公共工程，同步辦理土地預售，縣長翁章梁上午參加第一家進駐後期園區，寶豐電機公司新建廠房開工典禮。圖／嘉縣府提供

翁章梁 台商 嘉義

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