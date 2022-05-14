嘉市新增208例確診 宣導影片J夫人了解防疫資訊
中央流行疫情指揮中心今日公布全國本土新增63964例，嘉義市新增208例確診個案，市府說明，其中包含12歲以下28例，12～64歲147例，65歲以上33例。市衛生局推出第2支「J夫人疫言堂」影片，向民眾述敘說明萬一確診了，該怎麼辦？也公布市衛生局簡訊門號為0911540621，不要誤以為是詐騙電話而置之不理。
嘉義市政府表示，新增208例確診個案中，88例為確診個案的密切接觸者，於居家隔離陰轉陽或居隔採檢PCR陽性；8例曾接觸外縣市確診者；101例因有症狀就醫採檢PCR陽性、11例無症狀自行快篩。嘉義市目前居隔1855人，解隔736人，輕症居家照護人數1302人。
為讓市民朋友更清楚了解最新防疫資訊，嘉義市衛生局J夫人疫言堂全新影片再出爐，由J夫人來幫我們瞭解「萬一確診了，我該怎麼辦?」，影片內容有快篩陽性怎麼辦、確診者該怎麼辦、確診者解隔條件，防疫包中也附有一本居家照護關懷手冊，提供給居家照護者最佳支持，衛生局呼籲，若不會填報確診者自主回報系統，衛生局會發送簡訊（簡訊門號為0911540621），這不是詐騙簡訊，裡面會有連結可以點選，讓確診者填寫基本資料、發病日期及密切接觸者，請民眾注意手機簡訊。J夫人疫言堂影片可至嘉義市政府衛生局youtube觀看。
中央流行疫情指揮中心5月13日宣布，為提供無法使用視訊或未能成功預約視訊診療之民眾評估確認快篩陽性結果管道，自今5月14日起，開放居家隔離、自主防疫及居家檢疫3類對象快篩陽性時，可委由親友攜帶健保卡及快篩檢測卡匣/檢測片至診所或負責居家照護之責任院所請醫師確認。衛生局提醒，居家隔離、自主防疫、居家檢疫若快篩陽性，可採用線上確認或是由親友至指定院所代為確認兩種方式，院所名單可於愛嘉義APP或是市府官網查詢。
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