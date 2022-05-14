嘉市新增208例確診 宣導影片J夫人了解防疫資訊

中央流行疫情指揮中心今日公布全國本土新增63964例，嘉義市新增208例確診個案，市府說明，其中包含12歲以下28例，12～64歲147例，65歲以上33例。市衛生局推出第2支「J夫人疫言堂」影片，向民眾述敘說明萬一確診了，該怎麼辦？也公布市衛生局簡訊門號為0911540621，不要誤以為是詐騙電話而置之不理。

嘉義市政府表示，新增208例確診個案中，88例為確診個案的密切接觸者，於居家隔離陰轉陽或居隔採檢PCR陽性；8例曾接觸外縣市確診者；101例因有症狀就醫採檢PCR陽性、11例無症狀自行快篩。嘉義市目前居隔1855人，解隔736人，輕症居家照護人數1302人。

為讓市民朋友更清楚了解最新防疫資訊，嘉義市衛生局J夫人疫言堂全新影片再出爐，由J夫人來幫我們瞭解「萬一確診了，我該怎麼辦?」，影片內容有快篩陽性怎麼辦、確診者該怎麼辦、確診者解隔條件，防疫包中也附有一本居家照護關懷手冊，提供給居家照護者最佳支持，衛生局呼籲，若不會填報確診者自主回報系統，衛生局會發送簡訊（簡訊門號為0911540621），這不是詐騙簡訊，裡面會有連結可以點選，讓確診者填寫基本資料、發病日期及密切接觸者，請民眾注意手機簡訊。J夫人疫言堂影片可至嘉義市政府衛生局youtube觀看。