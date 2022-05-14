花費1.94億元整建兩年 台南歸仁文化中心熱鬧重新開張

花費1.94億元整建兩年的台南歸仁文化中心，下午請來市長黃偉哲、文化部次長蕭宗煌及地方民代、藝文界代表等見證重新開幕。配合舉辦音樂會、歌仔戲、兒童劇、展覽等熱鬧活動；黃偉哲期勉歸仁文化中心在台南市民族管絃樂團推動下，成為重要的國樂發展基地。

歸仁文化中心有明亮開闊大廳及專業視聽設備，大幅調整場館動線與全面翻新座席；中小型排練室及後舞台準備室擴建，讓駐館樂團及大型表演團隊有舒適活動空間，原有地下畫廊遷至一樓，「創造更多文化可近性」。

日前宣告完工後演藝廳、大廳及雨遮漏水引發關注；文化局長葉澤山指出，肇因部分建築接合介面不夠確實，已責成廠商完成巡檢包括檢討屋頂洩水坡度、修補接縫及鑽孔處、強化鋼板與鋼柱焊接處防水、補強集水槽防水塗層、清除焊接及切割遺留火屑等措施，改善後歷經陣雨考驗，已無再漏水。

今天「於歸之囍─歸仁文化中心重新啟用」開幕系列活動邀請文化、紅瓦厝、歸仁、歸南在地四國小學童大合唱音樂人簡上仁作品「歸仁釋迦」、「歸仁是一個好所在」迎賓。

開幕系列活動一路辦到7月，視覺藝術5月15日及22日兩檔展覽分別是：「歸仁三傑」陳錦芳、林智信、林榮德的《紅瓦厝傳奇歸鄉展》，及攝影藝術家邱國峻策展的《神遊─重生之境》；表演藝術則推出：嚎哮排演《兇兇的宅男：終菊之戰》、文學音樂劇《第一街》復刻版、台南市交響樂團《想厝的心情》流行金曲交響夜、薪傳歌仔戲《賀開台－宋宮秘史》、台南市民族管絃樂團《未成曲調先有情》國樂正夯系列音樂會及巧虎親子劇等，藝術展演從傳統跨越現代，讓民眾有全新藝文體驗。

黃偉哲感謝中央、立委及議員對經費支持，中央與地方攜手協力整建，整修後煥然一新，相信可迎來更多民眾參加藝文活動。他說，先前下雨會漏水，大家督工「抓出一些bug」，終於讓工程越來越完美，「像今天大雨，目前看起來整修的還可以，通過考驗。」全新的歸仁文化中心，可以讓大家、更多民眾來使用，來提升台南作為文化首都的重要指標。