快訊

石碇邊坡土石崩落 重3噸巨石砸毀2車、土地公廟也遭殃

拿出數據佐證 侯友宜：要民眾排隊PCR「情何以堪」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花費1.94億元整建兩年 台南歸仁文化中心熱鬧重新開張

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
花費1.94億元整建兩年，台南歸仁文化中心熱鬧重新開張。記者周宗禎／攝影
花費1.94億元整建兩年，台南歸仁文化中心熱鬧重新開張。記者周宗禎／攝影

花費1.94億元整建兩年的台南歸仁文化中心，下午請來市長黃偉哲、文化部次長蕭宗煌及地方民代、藝文界代表等見證重新開幕。配合舉辦音樂會、歌仔戲、兒童劇、展覽等熱鬧活動；黃偉哲期勉歸仁文化中心在台南市民族管絃樂團推動下，成為重要的國樂發展基地。

歸仁文化中心有明亮開闊大廳及專業視聽設備，大幅調整場館動線與全面翻新座席；中小型排練室及後舞台準備室擴建，讓駐館樂團及大型表演團隊有舒適活動空間，原有地下畫廊遷至一樓，「創造更多文化可近性」。

日前宣告完工後演藝廳、大廳及雨遮漏水引發關注；文化局長葉澤山指出，肇因部分建築接合介面不夠確實，已責成廠商完成巡檢包括檢討屋頂洩水坡度、修補接縫及鑽孔處、強化鋼板與鋼柱焊接處防水、補強集水槽防水塗層、清除焊接及切割遺留火屑等措施，改善後歷經陣雨考驗，已無再漏水。

今天「於歸之囍─歸仁文化中心重新啟用」開幕系列活動邀請文化、紅瓦厝、歸仁、歸南在地四國小學童大合唱音樂人簡上仁作品「歸仁釋迦」、「歸仁是一個好所在」迎賓。

開幕系列活動一路辦到7月，視覺藝術5月15日及22日兩檔展覽分別是：「歸仁三傑」陳錦芳、林智信、林榮德的《紅瓦厝傳奇歸鄉展》，及攝影藝術家邱國峻策展的《神遊─重生之境》；表演藝術則推出：嚎哮排演《兇兇的宅男：終菊之戰》、文學音樂劇《第一街》復刻版、台南市交響樂團《想厝的心情》流行金曲交響夜、薪傳歌仔戲《賀開台－宋宮秘史》、台南市民族管絃樂團《未成曲調先有情》國樂正夯系列音樂會及巧虎親子劇等，藝術展演從傳統跨越現代，讓民眾有全新藝文體驗。

黃偉哲感謝中央、立委及議員對經費支持，中央與地方攜手協力整建，整修後煥然一新，相信可迎來更多民眾參加藝文活動。他說，先前下雨會漏水，大家督工「抓出一些bug」，終於讓工程越來越完美，「像今天大雨，目前看起來整修的還可以，通過考驗。」全新的歸仁文化中心，可以讓大家、更多民眾來使用，來提升台南作為文化首都的重要指標。

黃偉哲說，當初歸仁文化中心設立時，文化局長是葉佳雄局長，現再次整建的是他的公子葉澤山局長，謝謝兩位局長對我們歸仁文化中心的幫忙，也謝謝在座各位企業界、學術界各位老師，大家對我們文化的貢獻。

花費1.94億元整建兩年，台南歸仁文化中心熱鬧重新開張。記者周宗禎／攝影
花費1.94億元整建兩年，台南歸仁文化中心熱鬧重新開張。記者周宗禎／攝影
花費1.94億元整建兩年，台南歸仁文化中心熱鬧重新開張。記者周宗禎／攝影
花費1.94億元整建兩年，台南歸仁文化中心熱鬧重新開張。記者周宗禎／攝影
花費1.94億元整建兩年，台南歸仁文化中心熱鬧重新開張。記者周宗禎／攝影
花費1.94億元整建兩年，台南歸仁文化中心熱鬧重新開張。記者周宗禎／攝影
花費1.94億元整建兩年，台南歸仁文化中心熱鬧重新開張。記者周宗禎／攝影
花費1.94億元整建兩年，台南歸仁文化中心熱鬧重新開張。記者周宗禎／攝影
花費1.94億元整建兩年，台南歸仁文化中心熱鬧重新開張。記者周宗禎／攝影
花費1.94億元整建兩年，台南歸仁文化中心熱鬧重新開張。記者周宗禎／攝影
花費1.94億元整建兩年，台南歸仁文化中心熱鬧重新開張。記者周宗禎／攝影
花費1.94億元整建兩年，台南歸仁文化中心熱鬧重新開張。記者周宗禎／攝影
花費1.94億元整建兩年，台南歸仁文化中心熱鬧重新開張。記者周宗禎／攝影
花費1.94億元整建兩年，台南歸仁文化中心熱鬧重新開張。記者周宗禎／攝影

台南 交響樂團 黃偉哲

延伸閱讀

台南今累計雨量最大在佳里 市區地下道及南鐵監測淹水

台南國三生今起改線上教學 黃偉哲籲：全家人一起守護

台南網球好手林家文巴西聽奧1金2銀 黃偉哲讚為國爭光

聽奧／台南選手林家文巴西網球勇奪1金2銀 女雙金牌2連霸

相關新聞

荒蕪之地整地成古井公園 雲林「狀元村」打造憨吉景點

雲林水林蕃薯社區開發至今超過350年，地靈人傑培育出不少法官、律師或醫師等子弟，被譽為「狀元村」，但因公共設施不足，造成...

花費1.94億元整建兩年 台南歸仁文化中心熱鬧重新開張

花費1.94億元整建兩年的台南歸仁文化中心，下午請來市長黃偉哲、文化部次長蕭宗煌及地方民代、藝文界代表等見證重新開幕。配...

汛期來臨、梅雨來襲 嘉義市整備防汛工作

為守護市民，在汛期來臨之前，嘉義市政府積極整備各項防汛工作，同時針對梅雨可能帶來的滯留雨量，嘉義市政府工務處長蘇文崎呼籲...

台南今累計雨量最大在佳里 市區地下道及南鐵監測淹水

受滯留鋒面影響，氣象局發布大雷雨特報，台南市今天上午9時開設三級應變中心，各區公所及相關單位也密切關注，24小時守視天氣...

陪同嘉義人1甲子 吳鳳游泳池將走入歷史

嘉義市民族國小西側有多筆土地位於鬧區黃金地段，第一期約1400坪已經發包，第二期2998餘坪，議員張榮藏、孫貫志建議加速...

白沙屯媽進香 醫療志工團今年沿途不設換藥站

白沙屯媽今年往北港8天7夜徒步進香之旅蓄勢待發，昨天報名人數已達8.5萬人，持續創新高，但國內疫情愈來愈嚴峻，白沙屯拱天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。