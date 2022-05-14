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中央下令北北基桃設9大篩檢站名單曝光 仍有1處難產中

汛期來臨、梅雨來襲 嘉義市整備防汛工作

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
沙包預置東西區暫置場所。圖／嘉義市政府提供
沙包預置東西區暫置場所。圖／嘉義市政府提供

為守護市民，在汛期來臨之前，嘉義市政府積極整備各項防汛工作，同時針對梅雨可能帶來的滯留雨量，嘉義市政府工務處長蘇文崎呼籲，務必注意天氣預報動態，將家戶側溝淤積物清除，移開洩水口遮蔽物，大家一起共同防災。

嘉義市政府表示，從3月起，嘉市即整備各項防汛工作，首先於3月9日召開防汛整備會議，全面盤點各項防汛人力、機具、材料。

工務處表示，已完成防汛部署工作，在地勢低窪及易積水處，佈署17台大型移動式抽水機。已將400包沙包預送達東區及西區公所暫置場所。

另外已對易淹水地區適當改善包括，嘉義市忠孝路既有排水系統因與鐵路交會，瓶頸段無法拓寬，豪大雨時常造成忠孝路低窪路段易積水，在忠孝路、忠孝二街至保健街南下慢車道新建完成分流箱涵，預期可降低災情。

遠東街51巷因地勢低窪造成積淹水，今年初完成側溝新建，續銜接至北興街箱涵，預期能減少淹水之情況。

5處車行地下道設置「突波吸收器」防止突波損壞設備，及加裝「直立式LED跑馬燈」，搭配原橫向LED跑馬燈、積水自動警示設備及水尺標示，當地下道積水達5公分，即會亮燈閃爍警示，防止用路人誤闖發生意外，並作防災應變演練。

同時為加速應變，市府積極提升雨情監控系統，如發現有降雨趨勢或氣象局發布大豪雨特報時，持續分析劇烈降雨的趨勢與範圍，並透過嘉義市智慧防汛系統，迅速查詢嘉義市轄區內31處淹水感知器、18處水位計、42座雨量站、12處CCTV（即時影像）等資料，監視水情狀況，隨時掌握天候，強化本市防災應變決策效率及效能。

雨水下水道清淤。圖／嘉義市政府提供
雨水下水道清淤。圖／嘉義市政府提供
區域排水清疏。圖／嘉義市政府提供
區域排水清疏。圖／嘉義市政府提供
車行地下道加裝直立式跑馬燈。圖／嘉義市政府提供
車行地下道加裝直立式跑馬燈。圖／嘉義市政府提供

嘉義 淹水

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