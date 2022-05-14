台南今累計雨量最大在佳里 市區地下道及南鐵監測淹水

受滯留鋒面影響，氣象局發布大雷雨特報，台南市今天上午9時開設三級應變中心，各區公所及相關單位也密切關注，24小時守視天氣狀況及應變災情。市長黃偉哲也前往水情中心視察台南市的汛情，聽取水利局簡報，呼籲市民朋友，本周末天氣不穩定，出現陣雨或雷雨的機率高，出門記得攜帶雨具也要注意行車安全，空曠場地慎防落雷。

水利局今日報告，今日至11時20分最大累積雨量為佳里區91.5毫米、次之為安南區81.5毫米，最大時雨量為佳里區51.0毫米(0920-1020)、次為七股區40.0毫米(0910-1010)，最大10分鐘雨量為佳里區17.0毫米(1000-1010)、安南區14.0毫米(1000-1010)。台南主要降雨熱區為佳里、鹽水、北門、安南、安平、南區、七股等區。

為防止積淹水，今日截至10時30分止，水利局計有海東D站、北門站、永隆溝站等17座抽水站啟動抽水，總抽水量為16.6萬噸（含滯洪池及內水預洩降）。

黃偉哲也特別關注小東路地下道積水情況，鑒於過去小東路地下道常發生積淹水情況，他指示水利局要赴現場派人隨時注意，而對於南鐵地下化的施工處，也指示水利局設置感器，監測積淹水情形。黃偉哲說，日前他視察北區，發現有新建大樓工程工地，將灌漿所剩水泥導入水溝或下水道，導致淤積，影響積淹水的排除，他將請工務局加強稽查和究責，確保排水溝渠暢通。

水利局表示，依據中央氣象局天氣情資顯示，今明兩天會有陣雨或雷雨，降雨熱區為沿海到內陸平地，並有局部豪大雨的機率，同時各地天氣也會開始轉涼，請民眾多加注意雷擊並留意瞬間大雨，同時山區民眾也請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

水利局目前全數整備作業皆已完成，轄內各水門、抽水站、移動式抽水機、滯洪池、水利建造物、防汛備料、搶修險開口契約等防汛機具、備料及相關契約皆已整備完畢，水利局及公所共備妥23.6萬個砂包，並分發L型防水擋板予28個區公所及8個自主防災社區，供各區公所應用。