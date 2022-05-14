陪同嘉義人1甲子 吳鳳游泳池將走入歷史

嘉義市民族國小西側有多筆土地位於鬧區黃金地段，第一期約1400坪已經發包，第二期2998餘坪，議員張榮藏、孫貫志建議加速辦理招商作業，經由民間投資可以改變土地都市風貌、帶動消費提升城市競爭力；市府都市發展處長黃緒信說，區內的吳鳳游泳池審計部已同意報廢，將於今年下半年拆除，屆時整個地形完整，可望明年完成招商作業。陪嘉義人近1甲子的吳鳳游泳池將走入歷史帶動地方發展。

民族國小西側土地包括教育部、國有財產署、嘉義縣政府、嘉義市政府及民宅等，經過20多年終於整合完成，今年2月15日並完成第一期公辦都市更新，不但是首例公辦都市更新，也是中彰嘉雲第一件公辦都，歷經多年來的協調溝通終於讓這片位於鬧區的公有地能夠善加利用。

土地、房屋問題逐一解套，也將進行第二期，且面積更大，但是當中的吳鳳游泳池是市府所有，將其拆除才有利於土地整筆開發，但不能說就拆仍要向上級機關申請報廢程序。

教育處處長林立生表示，為配合都發處民族國小都更案二期進度其中吳鳳游泳池拆除案，審計室已於4月25日函文同意備查，後續將向議會提追加預算320萬，待議會審議通過後，預計今年下半年度完成游泳池拆除作業，以利都發處後續辦理民族國小二期都更作業。