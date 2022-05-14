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陪同嘉義人1甲子 吳鳳游泳池將走入歷史

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市立吳鳳游泳池將於今年下半年進行拆除。記者李宗祐／攝影
嘉義市立吳鳳游泳池將於今年下半年進行拆除。記者李宗祐／攝影

嘉義市民族國小西側有多筆土地位於鬧區黃金地段，第一期約1400坪已經發包，第二期2998餘坪，議員張榮藏、孫貫志建議加速辦理招商作業，經由民間投資可以改變土地都市風貌、帶動消費提升城市競爭力；市府都市發展處長黃緒信說，區內的吳鳳游泳池審計部已同意報廢，將於今年下半年拆除，屆時整個地形完整，可望明年完成招商作業。陪嘉義人近1甲子的吳鳳游泳池將走入歷史帶動地方發展。

民族國小西側土地包括教育部、國有財產署、嘉義縣政府、嘉義市政府及民宅等，經過20多年終於整合完成，今年2月15日並完成第一期公辦都市更新，不但是首例公辦都市更新，也是中彰嘉雲第一件公辦都，歷經多年來的協調溝通終於讓這片位於鬧區的公有地能夠善加利用。

土地、房屋問題逐一解套，也將進行第二期，且面積更大，但是當中的吳鳳游泳池是市府所有，將其拆除才有利於土地整筆開發，但不能說就拆仍要向上級機關申請報廢程序。

教育處處長林立生表示，為配合都發處民族國小都更案二期進度其中吳鳳游泳池拆除案，審計室已於4月25日函文同意備查，後續將向議會提追加預算320萬，待議會審議通過後，預計今年下半年度完成游泳池拆除作業，以利都發處後續辦理民族國小二期都更作業。

吳鳳游泳池成立於1963年，興建於嘉義市吳鳳北路36巷5號，2000年增建鋼構屋頂，面積2703平方公尺，場內設施有泳池50*25公尺、觀眾席、辦公室，因疫情及配合都更去年底停止營運。吳鳳游泳池陪同嘉義人渡過近1甲子寒暑，在以前公立游泳池少之又少的年代，是嘉義人消暑游泳的好去處。

嘉義市立吳鳳游泳池已停止營運。記者李宗祐／攝影
嘉義市立吳鳳游泳池已停止營運。記者李宗祐／攝影
嘉義市立吳鳳游泳池將於今年下半年進行拆除。記者李宗祐／攝影
嘉義市立吳鳳游泳池將於今年下半年進行拆除。記者李宗祐／攝影

嘉義 都更 都市更新

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