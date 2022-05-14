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白沙屯媽進香 醫療志工團今年沿途不設換藥站

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
白沙屯媽往北港進香蓄勢待發，拱天宮提出醫療團對隨香客的健康小叮嚀。圖／拱天宮提供
白沙屯媽往北港進香蓄勢待發，拱天宮提出醫療團對隨香客的健康小叮嚀。圖／拱天宮提供

白沙屯媽今年往北港8天7夜徒步進香之旅蓄勢待發，昨天報名人數已達8.5萬人，持續創新高，但國內疫情愈來愈嚴峻，白沙屯拱天宮也發布醫療團會議的相關事項提醒隨香客注意，包括今年途中不設換藥站、醫療團不處理水泡或換藥等，並重申進香期間請各醫療團「切勿」對香燈腳進行快篩。

白沙屯拱天宮臉書官方粉絲團上午發布醫療團隊的健康小叮嚀指出，進香期間醫療團隊全程守候香燈腳安全，因應疫情嚴峻，今年僅提供危急狀況的緊急處理；提醒香客自行備妥紗布、紙膠等物品，沿途如有水泡或小傷口方便自行處理。

進香途中如有身體不適請適時休息，補充水分。此外，如自行篩檢呈陽性反應或有新冠肺炎相關症狀請自行就醫並離開隊伍，切勿搭乘大眾交通工具或共乘車輛就醫，有疑問可撥打1922詢問。

今年白沙屯媽進香將於5月20日凌晨出發、5月22日到北港，南下徒步行程較趕，對信眾體能 、意志又是一大挑戰。

拱天宮上午並公布醫療團會議相關轉知事項提醒香燈腳，包括今年進香沿途不設換藥站；醫療團不處理水泡或換藥等，如有需求請各醫療團隊提供適當耗材請香燈腳自行處理，廟方會統一於行前及途中宣導民眾自備隨身相關耗材。

此外，也重申進香期間各醫療團「切勿」對香燈腳進行快篩；沿途如遇香燈腳自主使用家用快篩呈「陽性」或「有相關不適症狀」，請宣導香燈腳立即返家休息( 不留個資），且切勿搭乘大眾運輸工具，若懷疑為新冠症狀，請香燈腳循中央流行疫情指揮中心公告處理。

白沙屯媽往北港進香的徒步隨香信眾人數眾多，且風雨無阻，近年來都有中部地區大醫院專業醫護人員組志工醫療團參與，展現熱誠，沿途並有救護車隨行，待命後送病患到醫院，此外也有數個志工醫療服務團，幫忙處理信眾長程徒步引發的水泡、痠痛等服務。

拱天宮公布醫療團會議相關決定事項，包括途中不設換藥站、醫療團不處理水泡或換藥等。圖／拱天宮提供
拱天宮公布醫療團會議相關決定事項，包括途中不設換藥站、醫療團不處理水泡或換藥等。圖／拱天宮提供
白沙屯媽往北港進香的徒步隨香信眾人數眾多，且風雨無阻。聯合報系資料照
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白沙屯 疫情 北港

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