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影／新營太子宮「家變」 主委開記者會委員到場開嗆

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台灣中壇元帥總廟新營太子宮「家變」，主委許清標（左二）今開記者會指對方因選舉糾紛不實抹黑。記者周宗禎／攝影
台灣中壇元帥總廟新營太子宮「家變」，主委許清標（左二）今開記者會指對方因選舉糾紛不實抹黑。記者周宗禎／攝影

有台灣中壇元帥總廟稱號的新營太子宮廟，管委會財務委員謝文章指控因質疑廟方遲不召開管委會，遭主委許清標等人圍毆，許清標今天開記者會指對方因選舉糾紛不實抹黑；記者會還沒開完，謝文章與信徒代表支持者進場指責許「滿口謊言」。警方立即隔開雙方並請許與其他委員先離開。

新營分局表示，已掌握涉嫌打人對象偵辦中；雙方陣營互控內容也在訴訟中，因為案情複雜，雙方的指控內容還有責任都還在查證確認。

謝文章由信徒代表許燕飛、前主委王献彰陪同指控謝文章5月7日下午在廟後方鐵皮屋內遭6、7人圍毆並限制行動，許清標也參與，「只因他質疑為何管委會連續3個月未召開，主委稱是因為疫情關係，但為何歌唱等活動還是照常舉行」。

許清標今天反擊指前主委改選失利以後就紛爭不斷，經常以各種手段杯葛、各種黑函抹黑，造成外界對太子宮有不好的印象；他七日當天完全不知道謝遭毆打，更沒有所謂參與圍毆。

許清標表示，都有按時召開管理委員會，在場管理委員可以作證也有會議記錄；對方當天是跟五六個朋友喝酒、被打後對方到醫院就醫時告訴醫生是自己摔倒受傷，對相關不實指控將保留法律追訴權。

謝文章則表示，所謂的管理委員會開會紀錄都是造假的，相關人等也是作偽證，是許清標打電話要他到廟後方再糾眾圍毆，他有電話通聯紀錄經交給警方，希望警方揪出幕後的黑手。

台灣中壇元帥總廟新營太子宮主委許清標今開記者會指委員謝文章不實抹黑，謝文章到場開嗆。記者周宗禎／攝影
台灣中壇元帥總廟新營太子宮主委許清標今開記者會指委員謝文章不實抹黑，謝文章到場開嗆。記者周宗禎／攝影

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