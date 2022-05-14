影／新營太子宮「家變」 主委開記者會委員到場開嗆

有台灣中壇元帥總廟稱號的新營太子宮廟，管委會財務委員謝文章指控因質疑廟方遲不召開管委會，遭主委許清標等人圍毆，許清標今天開記者會指對方因選舉糾紛不實抹黑；記者會還沒開完，謝文章與信徒代表支持者進場指責許「滿口謊言」。警方立即隔開雙方並請許與其他委員先離開。

新營分局表示，已掌握涉嫌打人對象偵辦中；雙方陣營互控內容也在訴訟中，因為案情複雜，雙方的指控內容還有責任都還在查證確認。

謝文章由信徒代表許燕飛、前主委王献彰陪同指控謝文章5月7日下午在廟後方鐵皮屋內遭6、7人圍毆並限制行動，許清標也參與，「只因他質疑為何管委會連續3個月未召開，主委稱是因為疫情關係，但為何歌唱等活動還是照常舉行」。

許清標今天反擊指前主委改選失利以後就紛爭不斷，經常以各種手段杯葛、各種黑函抹黑，造成外界對太子宮有不好的印象；他七日當天完全不知道謝遭毆打，更沒有所謂參與圍毆。

許清標表示，都有按時召開管理委員會，在場管理委員可以作證也有會議記錄；對方當天是跟五六個朋友喝酒、被打後對方到醫院就醫時告訴醫生是自己摔倒受傷，對相關不實指控將保留法律追訴權。