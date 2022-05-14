影／六房媽過爐3度簡化舉行 雨中移駕不減信眾熱情

國家重要民俗「六房媽過爐」，今天上午6點半從大埤五間厝股下埤頭紅壇發炮起駕，因應疫情，儀式簡化，改以車行方式移駕至斗六大北勢股紅壇，天氣雖陰雨，卻不減信眾熱情，不少人開車慢行隨香或到紅壇觀禮祈福，場面隆重。

六房媽神尊今天清晨6時許從五間厝股下埤頭紅壇，過爐到大北勢股新紅壇，六房媽祖正駕等11神尊，由六房媽會理事長徐萬成、大埤鄉長林森寳、下埤頭爐主劉柏均與大北勢爐主曾俊白等人護送，依序搭乘專車啟行，縣長張麗善點燃起馬炮後，過爐車隊出發，先在三結村繞行一圈，直接開往斗六市。

六房媽沒有固定廟宇供奉，每年由斗南、土庫、大埤、斗六及虎尾等鄉鎮分成5股34庄，依序輪流設新紅壇供奉1年，每年擲筊選出新爐主，迎駕到新建紅壇供奉，是國內最大規模「媽祖搬家」民俗活動。

不過重頭戲過爐儀式連年受疫情影響，已是第3度簡化舉行並取消遶境，起馬儀式則由下一年度輪值股過溪股溪埔仔廍，代表四股陣頭迎送六房媽神尊，頗具看頭的陣頭表演活動也因防疫取消。