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東石鄉低漥區積水 防滯留鋒面致災嘉縣府五河局應變
滯留鋒面今天開始帶來大雨，嘉義縣市凌晨開始降雨，嘉義氣象局觀測以沿海東石鄉累計降雨近90毫米最多，已達大雨等級，逢天文大潮，水利署第五河川局及嘉縣府不敢掉以輕心，排空滯洪池，嚴密監控水情變化應變，落實防汛整備工作，確保防洪措施發揮功能。
東石鄉大雨不停，低漥區積水，有民眾拿水桶接水，目前未傳出淹水災情，嘉義縣政府水利處派人值班，因應梅雨鋒面，第五河川局嚴加整備各項防汛措施，包含移動式抽水機、抽水站、滯洪池、防汛缺口及在建工程等。
在易淹水區預布抽水機組，將滯洪池預先抽排、放空至最低水位，希望藉由滯洪池與抽水站互相搭配、循環滯洪，發揮最大防災功效。另與轄區嘉雲縣市政建立移動式抽水機與防汛資源相互調配、支援機制。
第五河川局轄區沿海多地層下陷地區，此波滯留鋒面適逢農曆大潮容易造成淹水災情，針對轄區易淹水地區廣設淹水感測器，密切監控各地積、淹水情形，以加速應變，及時採取防、救災作為，降低居民生活不便。
嘉縣府啟動智慧科技設備嚴密監控，不讓水淹住家，智慧防汛網上線運作，目前設置244組路面淹水感測器，即時掌握各地區積淹水情形；228台移動式抽水機全數安裝GPS車載機，隨時掌握機組位置及運轉情形，轄區23座滯洪池安裝水位計，將滯洪池降至最低水位；區域排水安裝42處水位計，掌握水位高度與堤頂相對位置。
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