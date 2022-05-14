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阿里山森林遊樂區力行山莊將走入歷史 林務局打贏官司

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區的「力行山莊」，位在商店街區，興建近半世紀，是知名歷史地標建築。記者魯永明／攝影
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區的「力行山莊」，位在商店街區，興建近半世紀，是知名歷史地標建築。記者魯永明／攝影

嘉義阿里山國家森林遊樂區的「力行山莊」，位在商店街區，興建近半世紀，是知名歷史地標建築，1979年林務局採9年1約續約方式，出租台灣省民眾服務社阿里山鄉分社建館舍，提供訓練、社員住宿等公益使用，2010年續約前，嘉義林管處發現違規使用，招攬客人兼營旅舍餐廳增建，雙方未續約，訴訟6年，去年林務局打贏官司。

嘉義林區管理處副處長李定忠說，依據最高法院110年10月13日110台上字第2130號判決確定，要求阿里山鄉民眾服務社依判決履行，返還力行山莊土地、拆除地上物，履行期間為1年。

阿里山鄉民代表兼民眾服務社常務監事葉秋源說，力行山莊建物結構安全，具歷史性，目前未營業，拆除可惜，理監事會同意建物捐贈阿里山鄉公所做公共使用，發文給林管處及鄉公所會勘；李定忠說，法院判決給1年期限拆除建物歸還土地，收到民眾服務社公文捐建物給鄉公所公文，再會勘評估。

立委陳明文2016年曾質疑林務局說，力行山莊是國民黨所有，為何可以賤價租用林務局主管的阿里山遊樂區土地，力行山莊共有26間房間，平日房租從1600到4000元不等，估計一年收益高達1423萬元，堪稱國民黨的金雞母。

前縣長張花冠2107年在議會臨時會，提及力行山莊，建議將阿里山派出所遷移到力行山莊，當時嘉義林管處正與阿里山鄉民眾服務社打民事訴訟，針對張花冠提議，嘉義林管處表示，要等判決出爐再研議。

阿里山 嘉義 張花冠

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