工程通報幾天可改善？台南1.04天比全國平均天數快2倍

台南市工務局表示，市府重視全民督工，為掌握時效性，訂定SOP執行運作機制良好，平均處理天數1.04天，時效遠快於全國平均處理天數2.09天，也積極與民眾雙向溝通協調，並與主辦機關謀求改善策略，獲得民眾認同後始予結案，110年度民眾滿意度100%，皆遠高過全國民眾滿意度80%。

另公共工程委員會為鼓勵民眾勇於通報，積極參與、有效監督公共工程， 110年度由1113件通報案件中，審查選出8位熱心優良通報民眾，台南市有1位熱心優良通報民眾獲獎，頒發1萬元獎勵金。

工務局表示，民眾獲獎通報案為「台南市仁德區文賢路（台1線至保安路）拓寬工程（台86線至保安路）暨三爺溪排水文賢橋改建工程」，因通報建議工區旁之通行道路設置臨時路燈，以維行車安全，且因施工致道路縮減，為保障行人安全，建議增設人行通道。

另電力公司施工後，路面甚不平整需臨時整鋪路面並加強覆蓋工區裸露地面以減少沙塵，工程機關接到通知後隨即協調電力公司並迅速於隔日完成改善，發揮政府一體之團隊精神，處理結果圓滿且程序完整迅速，備受肯定。

另一通報案為反映電力管線挖填後造成路面不平，通報後即請主管機關督促電力公司改善並於4日內完成履勘及臨時鋪平路面等作業，且持續追踪管理待其該階段完工後，隨即重新挖鋪路面完成；工務局說該案雖非市府工程，但基於道路主管機關權責，積極辦理履勘、促請臨時改善並追踪至整體改善結束，也獲通報民眾肯定及好評。

工務局表示，倘民眾發現施工中的公共工程有規劃設計不周、施工品質不良、安全措施不足、環境設施不佳等情事，可透過全民督工網路通報系統、免付費通報專線︰0800-009-609或行動版通報網址QRcode等方式通報。