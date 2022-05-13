雲林青年陳宥叡返鄉創業 植曰手栽坊是兩代人的夢想植物園

畢業於台北藝術大學美術學系的27歲青年陳宥叡去年返鄉創業，與父親陳奇文在雲林縣斗六市租了一間老房子，共同打造「巷弄裡的老宅植物園」，透過空間規畫設計，營造城市都市慢活感，店內販售各種多肉植物，還提供精油芳療製作DIY教學課程，吸引不少多肉愛好者前往觀賞。

植曰手栽坊現址是一棟70多年的老房子，不只屋頂漏水，樑柱也早已蛀蝕，但經陳宥叡與陳奇文巧手修繕後，最大程度保留老屋原始樣貌，上牆是麻竹與石灰，下牆是磚塊，內部還保留了古早竹管牆，最特別的是舊門牌上寫著斗六鎮新昌街10號。

陳宥叡說，植曰手栽坊不只是間特色植物店，更是兩代人的夢想植物園，從無到有與陳奇文一起規畫展售區、展覽區、雨林區、工作區、露天廣場、多肉溫室，其中陳宥叡最喜歡的是工作區，因為他覺得這是可以帶給客人最多知識的地方，透過現場換盆過程，與客人聊天互動，讓客人更了解多肉植物，把生活儀式感帶回家。

陳奇文說，自己從事園藝造景行業已30多年，當初發現這間老屋時覺得很有氛圍，便租了下來，與陳宥叡一起打造植物園的過程讓他感到很快樂，過程中他看到了陳宥叡的美學天賦及對多肉植物的熱情，他讚許年輕人思維創新獨特，相信青年返鄉創業一定可以闖出一片天。

議員林文彬說，陳宥叡是青年返鄉創業的典範，他與陳奇文用心推動地方創生，為老宅注入新生命，尤其此處舊門牌還寫著斗六鎮，更讓人見證一個城鎮的繁榮軌跡。林文彬也說，希望縣府文觀處在挖掘、踏查地方文史景點時，多向富有創意、活力的民間學習，公私合力也是一種很好的模式。