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民進黨雲林縣黨部主委人選底定 林金忠：團結是關鍵

聯合報 / 記者黃于凡／雲林即時報導
民進黨雲林縣黨部主委將由林金忠接任，他感謝對手大方退選，團結取得勝利。圖／林金忠提供
民進黨雲林縣黨部主委將由林金忠接任，他感謝對手大方退選，團結取得勝利。圖／林金忠提供

民進黨雲林縣黨部主委將在本月22日進行改選，原有2名候選人，1人是立委劉建國執委沈健興，1人是立委蘇治芬北港助理林金忠，但今天下午民進黨雲林縣黨部發出聲明，沈健興宣布無條件退出主委選舉，願以山海和諧團結一心的態度，全力支持林金忠。

沈健興表示，面臨選舉將近，山海兩派支持者互相較勁，造成黨內困擾，因此宣布無條件退出本屆主委選舉，希望以勝選2022五合一選舉為首要目標，期望山海和諧團結一心，不要因黨職選舉造成黨內分裂，退選後也會全力輔選五合一大選，並支持林金忠擔任黨部主委，一同為民進黨完成選舉任務。

沈健興也說，年底大選即將到來，蘇治芬曾多次公開表明，年底選舉要下架張家，讓民進黨重返執政，沈健興感同身受，因此本月雲林縣黨部改選主委，他決定禮讓退選，期望與林金忠聯手，維護山海和諧，團結一心拼選舉，在年底贏得勝利。

林金忠表示，11月26日九合一選舉勝利是黨內一致期望，2022民進黨一定要贏，感謝沈建興大氣退選，團結是勝利的關鍵，將拿出最大努力接任主委，全力輔選年底九合一，為民進黨爭取勝利，對年底選戰十分有信心。

現任主委江宗保說，這段時間努力協調，不但聽取黨內前輩建議，也徵詢劉建國意見，感謝沈建興禮讓顧全大局，讓民進黨有機會贏得年底勝利。江宗保也說，他會在本屆主委任內，完成五合一選舉提名工作，並協助林金忠接任主委一職及輔選五合一選舉，盼贏得最後勝利。

九合一選舉 民進黨 雲林

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