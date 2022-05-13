嘉縣推漁電共生能源 業者怨流程冗長讓行政院回應了

嘉義縣積極推動漁電共生，行政院副院長沈榮津下午率經濟部及能源局等相關單位代表，到義竹鄉公所與漁電共生業者座談，參觀種電案場，縣長翁章梁陪同，業者反映送案流程審核冗長，取得證照花費時間過久，沈榮津指示相關單位全力配合，簡化繁雜流程。

嘉縣位處北回歸線，呼應全球淨零碳排，縣府2020年向中央爭取經費，成立單一窗口推動綠能設置，簡化審核流程時效。依據台電統計嘉縣去年住宅用電量約9.68億度，太陽光電累計備案容量截至5月3日已達1GW，實際併網容量776.63MW，每年約可發電9.75億度，預計可供20萬戶家庭用電，遠超縣內18萬5000戶一年用量需求。

嘉義沿海是重要養殖漁業重鎮，目前盤點公告約3500公頃為漁電共生發展基地，面積全國第2大，潛在大型案場光電裝置容量達750MW。

經濟部代表說，漁電共生政策由農委會、經濟部及相關專家學者共同研定，保障原承租農漁民權益，中央將持續了解漁民心聲，跨部會合作與地方政府推動漁電共生，實現「漁幫電、電幫漁」經濟效益。

縣府經發處長江振瑋說，嘉縣訂定太陽光電設置推動指引，確保再生能源推動過程降低生態衝擊、加強溝通減少疑慮，落實引導屋頂光電優先推動，地面光電複合利用等原則，創造最佳投資環境，達成綠電使用目標。