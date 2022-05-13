活動結束愛心不斷 發票中獎15萬元捐公益

嘉義市政府於去年疫情期間推出的產業振興補助計畫「滿千送百 好康嘉倍」活動，共蒐集15萬5312張發票，活動結束愛心不斷，將發票捐給轄內15個身心障礙福利團體及機構兌獎，中獎金15萬6600元。

市府社會處長林家緯表示，因著疫情嚴峻，身心障礙福利團體及機構捐款收入亦受到波及。這兩年舉辦的「滿千送百」活動，發票都交由社會處平均分配給15個身心障礙福利團體及機構兌獎，在疫情期間對於身障團體或機構的收入也多有挹注。今年度共計有576張中獎，金額共計15萬6600元整。

社團法人嘉義市盲人福利協進會總幹事劉麗玫指出，協會利用假日邀請導盲志工協助對獎，每個人都聚精會神，反覆確認是否有所遺漏。對到中獎發票的驚呼，以及差一個號碼就中獎時的大聲惋惜，無形之中也凝聚了大家的向心力，感謝嘉義市政府能夠將活動的效益擴大，除了促進嘉義市的經濟，也嘉惠更多身心障礙團體。