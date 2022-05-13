參加雲林海口願景工程座談 陳吉仲透露將推漁電新政策

農委會主委陳吉仲應立委蘇治芬邀請今天下午分別在口湖鄉和台西鄉舉辦兩場「海口願景工程」座談，並實勘雲林沿海的養殖農耕情況，對推動綠能加值及成立雲林設立牡蠣養殖專區等議題與養殖業者直接對話，解決現有農地和綠能面臨的問題，以達到資源分配均衡，讓養殖、綠能產業併存的發展目標。

1986年韋恩颱風造成雲林沿海許多地區嚴重海水倒灌，農地鹽化無法耕種，據統計口湖鄉約470公頃土地，占全鄉近4分之3的被農委會劃為耕作困難地及低地利土地，但迄今20多年閒置荒廢，立委蘇治芬要求中央妥善規畫並予開發。

口湖鄉長林哲凌說，這些土地雖符合「綠色環境給付」獎勵資格，卻因土壤鹽化作物存活率低，幾無收成根本無法獲取獎勵金，更常造成農民與公務員爭執，徒增民怨。

蘇治芬說，農地無法生產對農民是件很怨嘆的事，她回雲林20多年，這些土地絲毫未變，政策再不進場，這裡幾十年後依舊「一毛不拔」雜草滿地，她於去年初蔡總統曾訪口湖，就曾建言對低地利土地因地制宜規畫可行的政策，方能地盡其利，尤其發展光電的現今，更刻不容緩。

陳吉仲指出，農委會已盤點不利耕作地並在不影響環境生態土地之下，預計約兩個月後制訂「農業為主，綠能加值」政策全面推行，有效利用鹽化無法耕作的農地，創造農民、能源、國家3贏的綠電發展。