陳吉仲與農漁民集思廣益 翻轉雲林口湖

民進黨立委蘇治芬今天邀農委會主委陳吉仲到雲林縣口湖鄉勘察低地利耕作地、不利耕作地現況，並辦理雲林海口願景工程座談會，與農漁民集思廣益，讓口湖有翻身機會。

1986年韋恩颱風侵襲，當時引起嚴重海水倒灌，造成雲林海口農地嚴重鹽化。根據農委會統計，口湖鄉約470公頃土地，全鄉將近3/4的被劃為耕作困難地及低地利土地，數十年來未能被妥善使用。

蘇治芬、陳吉仲和口湖鄉長林哲凌等人先到口湖鄉蚵寮現勘，再與地方農漁民座談。陳吉仲表示，農委會已有盤點如不利耕作地、低地利等不影響環境生態土地，發展「農業為主、綠能加值」政策方案。

針對今天勘查口湖鄉嚴重下陷、鹽化的困難耕作土地，陳吉仲說，如果維持農用卻無法有效收成，就應該朝向農民、能源、國家三贏的綠電發展，未來也能與淨零排放做連結，會儘速來做規劃，期望能在2、3個月內提出政策，再向農民做說明。

蘇治芬提到，自己回雲林20多年，看到部分農地無法種作、生產，對農民是件很怨嘆的事，如果政策不進場，這裡終究還是塊「一毛不拔」、滿是雜草的土地。

蘇治芬說，去年年初總統蔡英文與陳吉仲來訪口湖時，便曾建言相關部會要針對低地利土地，規劃因地制宜的政策，如此才能改善農漁民生計，讓口湖有翻身機會。

林哲凌進一步說明，這些土地雖符合「對地綠色環境給付」獎勵資格，卻因為土壤嚴重鹽化，使得作物存活率低、收成差，而無法順利領取獎勵金，時常造成農民與公務人員常生爭執，徒增民怨。