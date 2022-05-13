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漆器藝師陳聖輝嘉市辦師生聯展 用廢材秀精緻美

中央社 / 嘉義縣13日電

漆器藝師陳聖輝以嘉義山區廢材為胎體製作漆器，結合環保及發展農村工藝，在文化部藝文紓困計畫支持下，今天與學生在嘉義市順利世家美術館展出精美作品，用廢材秀出精緻美。

陳聖輝（別稱，弓牛）在嘉義縣台三線產業發展協會支持下，落腳番路鄉發展漆器藝術，當地多名國小校長、陶藝家、竹編師父前往學習漆藝，10幾年來已成為在地的農村工藝。

嘉義縣台三線產業發展協會秘書王常憶接受中央社記者訪問表示，透過國立台灣工藝研究發展中心指導提出「藝傳拾計畫」，獲得文化部「積極性藝文紓困補助」，今天陳聖輝與11名學生在嘉義市順利世家美術館一同舉辦「食．器弓牛師生聯展」。

王常憶說，她也跟著陳聖輝學藝，漆器的胎體主要是木頭，正好番路地區果樹多，嘉義市又是木材集散地，很容易取得邊角料及果樹疏伐要丟棄的樹幹，尤其竹子、柿子、龍眼、荔枝樹幹都是很好素材，經過藝師巧手，廢棄物得以循環再利用，變身名貴的食器、藝品。

陳聖輝告訴中央社記者，漆藝的傳承是需要長期養成，欲速則不達，漆工藝由原料到製作每一個環節機器都無法取代，須由雙手一次又一次繁複工序，才能呈現細膩、精緻美感，完成1件作品，往往要耗費1年以上時間。

王常憶說，嘉義縣鹿滿國民小學校長翁俊忠與太太吳春慧（內埔國小校長）長年跟著陳聖輝學習漆藝，也成了手藝成熟的漆器藝師，2人以學校疏伐的樟樹、櫸木製作漆器，並在學校推廣廢物再利用，這次他們也展出數十件作品。

王常憶表示，即日起至5月29日，百餘件精美漆器作品在嘉義市順利世家美術館展出（週一、二休館），免費參觀，歡迎關懷土地、對國產木材再活化的朋友蒞臨指導。

嘉義 美術館

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