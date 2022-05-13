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第四劑疫苗來了！最快下周開打 2對象接種需間隔5個月

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兒童疫苗開打首日 嘉義市長黃敏惠到校關心

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠關心小朋友施打疫苗狀況。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠關心小朋友施打疫苗狀況。圖／嘉義市政府提供

嘉義市今日起陸續進行國小學莫德納疫苗校園集中施打作業，市長黃敏惠上午到崇文國小關心學童接種疫苗的情形，並贈送所有施打的學生「小冰寶」，緩解施打後的不適感。市長提醒孩子們打完疫苗後，要多喝水、多休息，避免劇烈運動。

嘉義市規劃5月13日至6月2日期間，進行國小莫德納疫苗校園集中施打作業，今天崇文國小由台中榮總嘉義分院負責幫孩子們的疫苗施打，校長、老師及志工全體動員，協助緩解孩子們緊張的心情，安排優質的施打環境；家長會也貼心地為孩子準備運動飲料補充水分。

黃敏惠表示，疫苗施打完後，學校也將動態的課程調整為靜態的學習課程，讓孩子們能充分休息，避免劇烈運動，請老師及家長多關心孩子狀況，如有不舒服的情形，可請疫苗假休息。提醒大家後續仍需做好防疫措施，落實社交距離及做好個人衛生防護，讓校園整體防疫更加完善周延。

教育處長林立生表示，學生接種疫苗後不能揉打針處，可以用小冰寶局部冷敷，而且也要多喝水及多休息。另外也提醒凡符合施打年齡但選擇不在校集中接種的國小學生，可至就讀學校之健康中心向護理師領取「意願書」及「補接種通知單」，攜帶以上這兩張單子，由家長帶孩子前往合約醫療院所接種。

為了提供讓家長安心的施苗施打環境，市府日前與各校召開防疫及兒童疫苗施打作業之視訊會議，使各校對於相關作業流程及運作能更加順暢。

嘉義市長黃敏惠關心小朋友施打疫苗狀況。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠關心小朋友施打疫苗狀況。圖／嘉義市政府提供

莫德納疫苗 嘉義 小學

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