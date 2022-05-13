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雲林補助村里392台電動車 騎鐵馬送便當的老村長笑了

聯合報 / 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣長張麗善今天在縣府大禮堂，主持雲林縣政府補助村里辦公室電動機車記者會，提供392村里電動機車，既環保也提高村里長工作效率。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善今天在縣府大禮堂，主持雲林縣政府補助村里辦公室電動機車記者會，提供392村里電動機車，既環保也提高村里長工作效率。記者黃于凡／攝影

疫情以來，雲林縣村里長工作增加，不只沒有薪水，還要倒貼油錢做防疫工作，更有老村長騎著舊鐵馬相當危險，縣府體恤村里長辛勞，補助所有村里辦公室共392台電動車，今在縣府大禮堂舉辦「雲林縣政府補助村里辦公室電動機車記者會」，讓里長辦公更安全、有效率，同時響應聯合國SDGs，降低二氧化碳排放量，提升空氣品質。

縣長張麗善說，每一名居家隔離、檢疫、照護者，都需要村里長協助送餐、收垃圾，以及農事互相支援，若隔離無法外出，可委託村里長照顧果園、農田，但村里長沒有薪水，卻要騎機車倒貼油錢做防疫工作，實屬不合理，為保障村里長權益，縣府決定補助392個村里辦公室電動車，讓村里長出門更安全，也更有效率。

斗六市村里長聯誼會長曾景坐說，村里長每天在街頭巷尾走透透，不只要送便當、送口罩，還要收垃圾，工作突然變很多，感謝縣府即時提供電動車，不然鄉下有一些老村長都還在騎鐵馬，沒有其他交通工具。虎尾鎮村里長聯誼會長林坤泉也說，感謝縣府提供電動車給村里長辦公室，讓大家騎的安全、放心，同時也提升服務品質。

張麗善也說，雲林正在走向綠能城市，遵照聯合國SDGs內容，降低生活中碳排量，提升空氣品質，由村里長開始做起，透過補助電動機車降低二氧化碳排放量，也鼓勵民眾汰舊換新選擇電動車，不只環保署及經濟部工業局有補助，雲林縣環保局也加碼再補助2至3千元。

雲林縣長張麗善今天主持雲林縣政府補助村里辦公室電動機車記者會，提供392村里電動機車，既環保也提高村里長工作效率。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善今天主持雲林縣政府補助村里辦公室電動機車記者會，提供392村里電動機車，既環保也提高村里長工作效率。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（中）今天主持雲林縣政府補助村里辦公室電動機車記者會，提供392村里電動機車，既環保也提高村里長工作效率。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（中）今天主持雲林縣政府補助村里辦公室電動機車記者會，提供392村里電動機車，既環保也提高村里長工作效率。記者黃于凡／攝影
雲林縣政府補助392台電動機車給村里辦公室，其中2台是光捷股份有限公司捐贈，今縣長張麗善頒發感謝狀。記者黃于凡／攝影
雲林縣政府補助392台電動機車給村里辦公室，其中2台是光捷股份有限公司捐贈，今縣長張麗善頒發感謝狀。記者黃于凡／攝影

雲林 居家隔離

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