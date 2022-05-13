雲林補助村里392台電動車 騎鐵馬送便當的老村長笑了

疫情以來，雲林縣村里長工作增加，不只沒有薪水，還要倒貼油錢做防疫工作，更有老村長騎著舊鐵馬相當危險，縣府體恤村里長辛勞，補助所有村里辦公室共392台電動車，今在縣府大禮堂舉辦「雲林縣政府補助村里辦公室電動機車記者會」，讓里長辦公更安全、有效率，同時響應聯合國SDGs，降低二氧化碳排放量，提升空氣品質。

縣長張麗善說，每一名居家隔離、檢疫、照護者，都需要村里長協助送餐、收垃圾，以及農事互相支援，若隔離無法外出，可委託村里長照顧果園、農田，但村里長沒有薪水，卻要騎機車倒貼油錢做防疫工作，實屬不合理，為保障村里長權益，縣府決定補助392個村里辦公室電動車，讓村里長出門更安全，也更有效率。

斗六市村里長聯誼會長曾景坐說，村里長每天在街頭巷尾走透透，不只要送便當、送口罩，還要收垃圾，工作突然變很多，感謝縣府即時提供電動車，不然鄉下有一些老村長都還在騎鐵馬，沒有其他交通工具。虎尾鎮村里長聯誼會長林坤泉也說，感謝縣府提供電動車給村里長辦公室，讓大家騎的安全、放心，同時也提升服務品質。