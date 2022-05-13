雲林補助村里392台電動車 騎鐵馬送便當的老村長笑了
疫情以來，雲林縣村里長工作增加，不只沒有薪水，還要倒貼油錢做防疫工作，更有老村長騎著舊鐵馬相當危險，縣府體恤村里長辛勞，補助所有村里辦公室共392台電動車，今在縣府大禮堂舉辦「雲林縣政府補助村里辦公室電動機車記者會」，讓里長辦公更安全、有效率，同時響應聯合國SDGs，降低二氧化碳排放量，提升空氣品質。
縣長張麗善說，每一名居家隔離、檢疫、照護者，都需要村里長協助送餐、收垃圾，以及農事互相支援，若隔離無法外出，可委託村里長照顧果園、農田，但村里長沒有薪水，卻要騎機車倒貼油錢做防疫工作，實屬不合理，為保障村里長權益，縣府決定補助392個村里辦公室電動車，讓村里長出門更安全，也更有效率。
斗六市村里長聯誼會長曾景坐說，村里長每天在街頭巷尾走透透，不只要送便當、送口罩，還要收垃圾，工作突然變很多，感謝縣府即時提供電動車，不然鄉下有一些老村長都還在騎鐵馬，沒有其他交通工具。虎尾鎮村里長聯誼會長林坤泉也說，感謝縣府提供電動車給村里長辦公室，讓大家騎的安全、放心，同時也提升服務品質。
張麗善也說，雲林正在走向綠能城市，遵照聯合國SDGs內容，降低生活中碳排量，提升空氣品質，由村里長開始做起，透過補助電動機車降低二氧化碳排放量，也鼓勵民眾汰舊換新選擇電動車，不只環保署及經濟部工業局有補助，雲林縣環保局也加碼再補助2至3千元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言