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鄰居縣市發展科學園區 議員張榮藏：嘉市不要被邊緣化
嘉義市議員張榮藏今天在市議會質詢時指出，臨近嘉義市的嘉義縣、台南市出現許多產業、科學園區，嘉義市要積極改變不能被邊緣化；嘉義市長黃敏惠表示，西區大發展、東區大進步二大引擎動下帶動整個嘉義市繁榮，將可望成為台灣西部新都心。
張榮藏表示，未來臨近的嘉義縣、台南市出現許多產業、科學園區，嘉義市若不思改變將會被邊緣化，嘉義市要善用教育、醫療、生活機能的優越條件，才能吸引的人才到嘉義市安居生活。
他關切西區大發展計畫現況，規畫利用農業區的土地同時積極爭取高鐵與台鐵朝分區開發多頭並進方式外，對於東區建設不能停，尤其國防部的建國二村1萬6千多坪土地市府要多和國防部協調溝通朝嘉義市最有利方向開發。
張榮藏認為嘉義市服務業占8成，可以將這大片土地開發成大型娛樂產業，娯樂產業與服務業十分密切，可以提升嘉義市的觀光休閒、服務機能，也符合市長想打造成西部走廊觀光休閒核心城市的構想。
市長黃敏惠表示，針對嘉義市未來的大發展，東西區都要兼顧；西區建構產業生活圈，利用交通路網作規畫連結，產業和生活作布局，東區則以文化新思路連結延伸，利用建國二村市地重畫作為發展引擎，這塊土地是東區發展重要的引擎，影響老城區及再造的旗艦計畫。西區大發展、東區大進步二大引擎動下帶動整個嘉義市繁榮，成為台灣西部的新都心。
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