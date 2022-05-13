林家良奔波多年終如願 創設雲林首座水牛安養中心

雲林縣青農也是「水牛達人」林家良，多年來為護牛及推展牛文化奔波，不惜以自己辛苦種的有機米賣錢收容面臨宰殺的老牛，今天終得如願開設雲林第1家水牛安養中心，第1頭安置的老牛「阿樂」遠從新店送達，林家良允諾會更努力種稻，讓更多老牛免於刀俎，得有安身終老之地。

40歲青農林家良，返鄉耕田多年，苦心種出無毒「回鄉米」品牌，愛牛如痴的他，不僅堅持牛耕且還收養多頭面臨牛販宰殺的老牛，待牛如人並深入校園推展牛文化，成為雲林有名的「水牛達人」。

林家良多年辛苦種稻賣米多數花用在養牛，也造就許多感人的「牛故事」，他一心想為農業大縣開設第1家老牛安養中心，四處奔波，終能申請通過立案在今天如願揭牌開幕，水保局副局長林長立及多位學者參加，感謝林家良護牛的苦心。

第一頭進場的水牛「阿樂」，牛主人許文圳因中風無法繼續飼養相伴十多年的水牛，也不願心愛的牛淪為腹中物，和弟弟許許銘裕、朋友張文福一起大老遠把老牛從新店送來雲林。

行動不便、語言表達困難的許文圳說，12年前接下父親田產，以3萬元到桃園買下僅1歲的「阿樂」，一起辛苦耕作10多年，已是家中1份子，當年一起買的其他牛隻已被殺光只剩「阿樂」，牛販多次洽買被他拒絕，他身體欠安無力續養，好不容易為「阿樂」找到安身之所，再遠他都要親自送來。

「要好好聽阿良的話！」許文圳和老牛道別萬般不捨，屢屢勸怕生的「阿樂」要聽話，林家良也要大家放心，會把自己的牛送來和牠作伴，人牛情深，場景感人。