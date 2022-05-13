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林家良奔波多年終如願 創設雲林首座水牛安養中心

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
牛主人依依不捨和老牛道別，並要牠聽新主人的話，場景感人。記者蔡維斌／攝影
牛主人依依不捨和老牛道別，並要牠聽新主人的話，場景感人。記者蔡維斌／攝影

雲林青農也是「水牛達人」林家良，多年來為護牛及推展牛文化奔波，不惜以自己辛苦種的有機米賣錢收容面臨宰殺的老牛，今天終得如願開設雲林第1家水牛安養中心，第1頭安置的老牛「阿樂」遠從新店送達，林家良允諾會更努力種稻，讓更多老牛免於刀俎，得有安身終老之地。

40歲青農林家良，返鄉耕田多年，苦心種出無毒「回鄉米」品牌，愛牛如痴的他，不僅堅持牛耕且還收養多頭面臨牛販宰殺的老牛，待牛如人並深入校園推展牛文化，成為雲林有名的「水牛達人」。

林家良多年辛苦種稻賣米多數花用在養牛，也造就許多感人的「牛故事」，他一心想為農業大縣開設第1家老牛安養中心，四處奔波，終能申請通過立案在今天如願揭牌開幕，水保局副局長林長立及多位學者參加，感謝林家良護牛的苦心。

第一頭進場的水牛「阿樂」，牛主人許文圳因中風無法繼續飼養相伴十多年的水牛，也不願心愛的牛淪為腹中物，和弟弟許許銘裕、朋友張文福一起大老遠把老牛從新店送來雲林。

行動不便、語言表達困難的許文圳說，12年前接下父親田產，以3萬元到桃園買下僅1歲的「阿樂」，一起辛苦耕作10多年，已是家中1份子，當年一起買的其他牛隻已被殺光只剩「阿樂」，牛販多次洽買被他拒絕，他身體欠安無力續養，好不容易為「阿樂」找到安身之所，再遠他都要親自送來。

「要好好聽阿良的話！」許文圳和老牛道別萬般不捨，屢屢勸怕生的「阿樂」要聽話，林家良也要大家放心，會把自己的牛送來和牠作伴，人牛情深，場景感人。

林家良說，老牛平均每天須約60公斤的牧草和飼料，每月花費約3千元，安養中心可容納6頭，月需近2萬元支出，感謝偶有善心民眾為老牛「加菜」補充營養，也感謝嘉義大學幫忙為老牛健康把關，即便終老往生也會妥善安葬，有了老牛安養中心，他會更努力種稻賣錢籌措「老牛養老金」，讓老牛得以貽養天年。

在青農林家良奔波下，雲林第一座水牛安養中心揭牌開幕，第一頭老牛進場安置。記者蔡維斌／攝影
在青農林家良奔波下，雲林第一座水牛安養中心揭牌開幕，第一頭老牛進場安置。記者蔡維斌／攝影
行動不便拄著枴杖的牛主人許文圳（右二）親自把老牛遠從新店送來安養中心，林家良（左二）要大家放心，他會妥善照顧讓老牛得以終老。記者蔡維斌／攝影
行動不便拄著枴杖的牛主人許文圳（右二）親自把老牛遠從新店送來安養中心，林家良（左二）要大家放心，他會妥善照顧讓老牛得以終老。記者蔡維斌／攝影
牛主人出示老牛吃草被網拌住嘴部，說明自己已無力照顧相伴十多年的老牛了，也慶主找到老牛安身終老處所。記者蔡維斌／攝影
牛主人出示老牛吃草被網拌住嘴部，說明自己已無力照顧相伴十多年的老牛了，也慶主找到老牛安身終老處所。記者蔡維斌／攝影
在青農林家良（右四）奔波下，雲林第一座水牛安養中心揭牌開幕。記者蔡維斌／攝影
在青農林家良（右四）奔波下，雲林第一座水牛安養中心揭牌開幕。記者蔡維斌／攝影
在青農林家良奔波下，雲林第一座水牛安養中心揭牌開幕。記者蔡維斌／攝影
在青農林家良奔波下，雲林第一座水牛安養中心揭牌開幕。記者蔡維斌／攝影

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