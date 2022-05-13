安平二期國宅海砂屋改建延宕20多年 議員要求市府公辦

台南市安平二期國宅海砂屋拖了20多年，副總統賴清德市長任內爭取營建署3.7億元道義補助金，希望早日協助住戶完成改建，議員盧崑員今天總質詢時不滿毫無進度，要求市府收回「公辦都更」，如果公辦現在已經可以住新家了；市長黃偉哲表示，0206地震維冠大樓等案例只要輔導自辦也是可以很快重建，自辦都更流程已經走一段時間，重新回到原點，也要先研究複雜的法律問題可不可行。

都發局長莊德樑也說，因住戶高達226戶意見整合拖較久，去年底經住戶大會通過以委建委售方式辦理都更，但因原物料上漲及缺工缺料等，招商一再流標，市府今年4月調高容積率到480%，希望有助吸引建商投資，也降低住戶自付額。盧崑福意見可採雙軌並行，協助自辦都更加快進度，並評估公辦都更的效益，但不管自辦或公辦，最重要的還是住戶的意願和共識。

盧崑福指因都發局不作為或不想做，安平二期國宅到現在還沒有進度，要求啟動自辦都更退場機制？由市府收回公辦也讓二期住戶有信心，高雄城中城都可以，為什麼台南安平二期國宅不行？

安平二期國宅建於1995年，共226戶，但交屋後陸續出現混凝土剝落，影響到結構安全，經鑑定為含高氯離子的海砂屋，但要都更重建一直未能達成共識，2015年雖爭取到3.7億元的補助，並成立都更會，但對自建還是委建仍未達共識，直到去年11月間才決定委建委售。

但因原物料上漲、市場缺工缺料等影響，興建成本大幅提高，招商流標向市府求助。市府昨公布將此案容積率調升到320%，加上都更獎勵最高可到480%。住戶對此決定表達欣喜，但仍希望自付額能再降低，以及增加租屋補助。

都發局表示，安平二期都更案更新會去年10月16日召開更新會員大會決議通過採「尋找投資人(招商)」方式，但招商作業流標，更新會今年4月函請市府積極協助研擬解決方案，市府依都市更新條例辦理都市計畫容積提升作業，獲台南市都委會審議通過，以提升該海砂屋重建案之財務可行性，。

俟後續待社區招商成功招得投資人後，市府將迅即就調整修正之權利變換計畫，續行審議，加速進行搬遷及拆除作業、協助社區重建；另市府也將同步評估安平二期都更案由自辦都更調整為公辦都更的可行性，以維護保障住戶生命財產安全與權益。