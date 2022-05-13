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安平漁港新設資收站方便民眾換好康 單月回收量592公斤

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市環保局新設安平漁港資源回收站，方便民眾資源回收換好康。圖／環保局提供
台南市環保局新設安平漁港資源回收站，方便民眾資源回收換好康。圖／環保局提供

台南市環保局為優化轄內漁港等港區一帶環境並方便附近居民資源回收，今年3月起在近安平漁港之沙灘忠誠社區聯合活動中心新設一處資源回收站，4月積極宣導，單月即吸引近百人參與資收兌換服務，回收量592公斤。

環保局說每月第二、四周的星期三上午10時至12時辦理資源回收兌換服務，有衛生紙、洗衣精補充包、沐浴乳、牙膏等10多項實用好物，回收物換好禮，環保又享好康！

市長黃偉哲指出，海洋垃圾多來自陸地，維護海洋環境要從陸地做起，呼籲民眾自身做起盡量不製造垃圾，外出要記得帶走隨身的垃圾，就能有效降低垃圾量。環保局陸續在漁港等一帶設資源回收站，鼓勵及宣導資源回收，請大家務必以行動表達支持。

港口及鄰近地區常因遊客任意棄置垃圾，環境大受影響。環保局以「主動出擊，行動回收」之策略，近年來陸續在安平四草大眾廟、北門區漁港、七股區龍山里等3個港口設置資源回收站，安平區沙灘忠誠社區是最新設立的一處，目前為止共計4處。

各項回收物裡，紙類回收最大宗52%，紙餐盒等廢紙容器27%，廢塑膠容器與玻璃容器各佔7%。3年來4處港口附近設立之資源回收站，累計回收物1萬1848公斤，紙類佔32%，塑膠容器24%，紙容器等14%。

安平港沙灘忠誠社區聯合活動中心回收站，資收物兌換標準等相關資訊公布於環保局「資源回收全民動起來」活動查詢

台南市環保局新設安平漁港資源回收站，方便民眾資源回收換好康。圖／環保局提供
台南市環保局新設安平漁港資源回收站，方便民眾資源回收換好康。圖／環保局提供
台南市環保局新設安平漁港資源回收站，方便民眾資源回收換好康。圖／環保局提供
台南市環保局新設安平漁港資源回收站，方便民眾資源回收換好康。圖／環保局提供
台南市環保局新設安平漁港資源回收站，方便民眾資源回收換好康。圖／環保局提供
台南市環保局新設安平漁港資源回收站，方便民眾資源回收換好康。圖／環保局提供

資源回收 沙灘 衛生紙

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