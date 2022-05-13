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台南學甲救災志工隊記取水患教訓 添救災用水上摩托車

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南學甲救災志工隊記取水患教訓，添救災用水上摩托車。記者周宗禎／翻攝
台南學甲救災志工隊記取水患教訓，添救災用水上摩托車。記者周宗禎／翻攝

台南市學甲區平和里曾因水患災情慘重，只靠1艘泡棉船幾位志工協助運送物資及撤離災民；里民成立救災志工隊，汛期又到；志工隊自籌經費購置「台南市唯一救災水上摩托車」等設備，決定後天上午10點在平和里慈照宮廟前廣場展出，強化救災能量。

志工隊原救災設備有2艘膠筏、2部船外機、15件救生衣，為強化救災能量，顧問團及志工自籌55萬元購買目前台南市唯一用於救災水上摩托車等設備；水上摩托車含駕駛可乘3人，1300CC，加滿60公升無鉛汽油，運送物資及撤離災民將更加靈活機動。

區長張明寶指出，107年0823水災重創學甲區，當時里民財產損失慘重，平和里處境非常艱辛。前事不忘後事之師，為避免0823水患救災不及情況重演，里長陳學先號召成立「平和里救災志工隊｣，劉孟宗任隊長與周嘉揚、謝振芳副隊長等26位志工守護地方。

市長黃偉哲表示，政府資源有限，民間力量無窮，期望救災志工隊各種創新防災作為拋磚引玉，吸引更多人投入救災，自己家園自己救，配合公部門資源使救災設備更加完善，提升救災效能。

台南 黃偉哲

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