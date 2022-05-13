血液庫存告急！台南市後壁區公所今辦捐血力挺
疫情升溫民眾擔心群聚感染，捐血量減少致血液庫存不足，捐血中心存量告急；台南市後壁區公所今天與捐血中心合作辦捐血活動，呼籲鄉親加入捐血行列，挽救許多病人的生命，「避免釀成血到用時方恨少憾事」。
後壁區公所表示今天捐血要辦到到下午4點30分，活動由台北市亮亮國際同濟會、新營高興手工水煎餃專賣店熱情贊助，民眾捐血250c.c.即可獲贈優質白米、純手工醬油二擇一與手工水餃等好禮，捐血500c.c再加碼送。
後壁區公所現場也設防災防疫宣導攤位，鼓勵民眾只要下載「社交距離APP」及加入「台南快疫通」Line好友即可領取茄芷造型口罩或摺扇等小禮物，保護自己也保護他人。
後壁區長黃炳元、捐血中心表示，為感恩熱情的捐血人，社團及商家提供豐富的愛心贈品，非常感謝大家的贊助，目前「血情告急」也歡迎更多愛心社團、商家、廟宇一起來號召社友響應公益外，也要將這份影響力，擴及社會各個角落。
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